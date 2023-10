Veranstaltungstipps für den 3. Oktober in Rheinland-Pfalz

Konzerte, Volksfest oder eine Schlemmer-Wanderung durch die Weinberge - hier finden Sie ein paar Vorschläge, was Sie am 3. Oktober unternehmen können.

Region Pfalz

Region Rheinhessen-Nahe

Region Trier-Eifel-Hunsrück

Region Koblenz-Westerwald





Region Pfalz

Auch am Tag der Deutschen Einheit lädt das Herbstspektakel in Frankenthal zum Besuch ein. Bereits seit dem 29. September stehen rund um den Rathausplatz Kinderkarussells, Spielbuden, ein Biergarten und Imbissstände. Auf der Bühne finden Konzerte statt.

Ebenfalls familienfreundlich präsentiert sich das Strandbad Gelterswoog in Kaiserslautern mit einem Mittelaltermarkt. Auf dem Programm stehen unter anderem Feuer- und Kampfshows und mittelalterliche Musik.

Wer es lieber sportlich angehen lassen will, ist beim Autofreien Eistal in Eisenberg gut aufgehoben. Fußgänger, Radfahrer und Inlineskater haben die Straße für sich. An zahlreichen Ständen werden Essen und Trinken, Mitmach-Aktionen und Musik angeboten.

Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Chormusik gibt es am 3. Oktober ein besonderes Highlight: Die weltbekannten Regensburger Domspatzen geben im Dom Speyer ein Konzert mit Chormusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart.

Die Regensburger Domspatzen treten am 3. Oktober im Speyerer Dom auf picture-alliance / Reportdienste Alexandra Buss/Shotshop/picture alliance.

Region Rheinhessen-Nahe

Harte Gitarrenriffs gibt es beim Love-Rock-Festival im Caveau Mainz auf die Ohren. Am 3. Oktober - dem letzten Tag des Festivals - spielen die Bands Wohnbau, Zelle 14, Sun und Carwash. Einlass ist ab 18 Uhr.

Wer lieber tagsüber an der frischen Luft ist, kann sich bei der Federweißen Schlemmerwanderung Oppenheim vergnügen. Auf der sieben Kilometer langen Strecke durch die Weinberge warten zehn verschiedene Stationen mit Wein und Speisen aus der Region.

Es muss ja nicht gleich wochenlanges Pilgern bis Santiago de Compostela sein. Am 3. Oktober können Interessierte einen Tag auf dem Jakobsweg in Rheinhessen laufen – von der St. Michaelskirche zum Kloster Maria Himmelskron in Worms-Hochheim. Anmelden kann man sich hier.

Die berühmte heilkundige Nonne Hildegard von Bingen lebte 40 Jahre im Kloster auf dem Disibodenberg bei Bad Kreuznach. Wer mehr über die wechselvolle Geschichte der heutigen Klosteruine erfahren will, kommt um 14 Uhr zur Familienführung vorbei.

Region Trier-Eifel-Hunsrück

15 Jahre Traben-Trarbacher Unterwelt – Türen auf mit der Maus. Immer am 3. Oktober öffnen Einrichtungen auf Initiative der "Sendung mit der Maus" ihre Türen für Kinder und ihre Angehörigen. Wie wäre es mit einem Besuch in der Unterwelt von Traben-Trabach an der Mosel? In vier Kellern gibt es Führungen, Musik und natürlich Essen und Trinken. Bier, Wein und Sekt wird allerdings nur an die "Großen" ausgeschenkt.

Zum Finale des Mosel Musikfestivals gibt es die berühmte h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach im Trierer Dom. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ebenfalls unter die Erde geht es mit der berühmten TV-Maus im Besucherbergwerk Fell. Hier überwintern ganz viele Fledermäuse. Eine Übersicht aller "Türen auf mit der Maus"-Veranstaltungen finden Sie hier auf einer Karte.

Für Liebhaber klassischer Musik gibt es im Trierer Dom ab 17 Uhr die berühmte h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Die Messe gilt als eines der bedeutendsten Werke der abendländischen Musik überhaupt und bildet den Schlussakkord des diesjährigen Mosel-Musikfestivals.

Region Koblenz-Westerwald

Die Stadt Koblenz bietet ab 15 Uhr eine besondere Stadtführung an. Hintergrund ist das 75-jährige Jubiläum der sogenannten Rittersturz-Konferenz. In dem inzwischen abgerissenen Hotel Rittersturz berieten die Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg über die Gründung eines westdeutscher Staates.

Die großen Hits von Queen wie "Radio Gaga" oder "Bohemian Rhasody" in völlig neuem Gewand präsentiert die Bläserphilharmonie im Kreis Altenkirchen bei ihrem großen Galakonzert im Kulturwerk Wissen. Los geht es um 17 Uhr.

Von den Blechbläsern zu schönem alten Blech: In die Westerwald-Gemeinde Enspel sind am 3. Oktober hunderte Oldtimer im Stöffel-Park zu sehen. Schon die Location - ein Industrie-Erlebnis- und Urzeitpark - ist ein Hingucker. Außerdem gibt es einen Teilemarkt.