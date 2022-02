Schulleiter in RLP fühlen sich zunehmend überlastet

per Mail teilen

Viele Schulleiter in Rheinland-Pfalz klagen über Überlastung. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegeben hat.

Demnach bemängeln rund 63 Prozent aller Schulleiterinnen und Schulleiter die aktuellen Arbeitsbedingungen. Der stellvertretende VBE-Landesvorsitzende Lars Lamowski sagte, Direktoren aber auch Lehrkräfte müssten immer mehr Anforderungen wie beispielsweise Inklusion oder Integration bewältigen.

"Es wird immer mehr an Schulen herangetragen"

"Es fehlt an Unterstützung, es wird immer mehr an Schulen herangetragen, ohne dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden", beklagte Lamowski. Verstärkt werde die Belastung durch die Corona-Pandemie. Die Folgen seien, dass immer mehr Schulleiter resignierten und sich in den Lehrerberuf zurückversetzen ließen.

Die Umfrage ergab, dass mehr als jede zweite Schulleitung in Rheinland-Pfalz (53 Prozent) den Eindruck hatte, dass Ausfälle aufgrund psychischer Erkrankungen zugenommen hätten. Zwei Jahre zuvor waren dies 36 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung ergab sich beim Eindruck zu Ausfällen aufgrund physischer Erkrankungen. Befragt wurden im September und Oktober vergangenen Jahres 123 Schulleiterinnen und Schulleiter im Land.

VBE will Schulleiter weniger in Klassenzimmern sehen

Der VBE fordert unter anderem mehr Lehrkräfte für die Schulen. Außerdem müssten Schulleiter weniger unterrichten. Nur so hätten sie auch die Zeit, ihre Schulen weiterzuentwickeln. Zudem müssten sie besser bezahlt werden.