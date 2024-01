Lage der Grundschulen in Rheinland-Pfalz

Die Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen machte im vergangenen Sommer Schlagzeilen, weil sehr viele Kinder die erste Klasse wiederholen mussten. Probleme gebe es auch an anderen Schulen im Land, hieß es damals. Zur Lage an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz äußert sich der Landesvorsitzende der Lehrerinnen- und Lehrer-Gewerkschaft VBE, Lars Lamowski. Was muss verbessert werden?