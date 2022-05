FCK will positiv in die Relegation gegen Dresden gehen

Am Freitag empfängt der 1. FC Kaiserslautern im Relegations-Hinspiel Dynamo Dresden. Olaf Marschall hat für beide Teams schon gekickt und freut sich auf die Stimmung am Betzenberg. Der neue FCK-Trainer Dirk Schuster betont, die Mannschaft müsse positiv an die Spiele herangehen. Denn jetzt "hat man die riesengroße Chance, in die 2. Liga aufzusteigen".