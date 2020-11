FCK will gegen Magdeburg nachlegen

Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende in Zwickau möchte der 1. FC Kaiserslautern am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg nachlegen. Im Duell des Tabellen-18. gegen den 19. könnte wieder Hendrick Zuck zu einem wichtigen Akteur werden.