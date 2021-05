Der Bollerwagen steht bereit, das Bier ist kalt, die Soundbox auch dabei - der Vatertags-Ausflug kann losgehen. Aber wegen Corona ist Feiern an Christi Himmelfahrt nur mit angezogener Handbremse erlaubt. Das sind die Regeln.

Losziehen mit dem Bollerwagen, dagegen gibt es auch in diesem Jahr erstmal nichts einzuwenden. Allerdings: Es darf kaum jemand mit. Denn auch an Christi Himmelfahrt gelten die Corona-Kontaktbeschränkungen und es gibt genaue Regelungen, wie viele Menschen sich zusammen in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.

Bollerwagen und Freunde

Entscheidend ist die 7-Tage-Inzidenz: Liegt die in einer Region drei Tage hintereinander über 100, dann gilt ab dem übernächsten Tag die sogenannte Bundesnotbremse. Mit der Folge, dass sich die Angehörigen eines Haushalts nur mit einer weiteren Person draußen treffen dürfen. Für Gebiete, in denen die Inzidenz fünf Werktage hintereinander unter 100 liegt, gilt in Rheinland-Pfalz die Regel, dass sich zwei Haushalte treffen dürfen – allerdings insgesamt höchstens fünf Personen. Kinder unter 14 werden in beiden Varianten nicht mitgezählt. So oder so: Es wird relativ einsam rund um den Bollerwagen. Losziehen mit drei oder vier Vätern aus unterschiedlichen Haushalten, ist auf jeden Fall nicht erlaubt.

Alkohol am Herren-Tag

"Ein Bierchen in Ehren…" - nein, dieses Jahr nicht. Die 20. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sagt es klipp und klar: "Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum ist untersagt." Auch in diesem Punkt gibt es für den Herren-Tag keine Ausnahmen. Bleibt also nur die Möglichkeit, alkoholfreie Alternativen in den Bollerwagen zu laden.

Ein Bier im Park - nicht in Corona-Zeiten dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Daniel Karmann

Grillen in den Parks von Rheinland-Pfalz

Die gute Nachricht vorweg: Nach der Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz ist es nicht komplett verboten, im Park zu grillen. Trotzdem gelten aber auch beim Grillen die allgemeinen Corona-Regeln, also zum Beispiel die Kontaktbeschränkungen und das Alkoholverbot für den öffentlichen Raum. Daneben greifen dann noch die Regeln, die auch in Nicht-Pandemie-Zeiten gelten: Fast überall darf man nur auf besonders gekennzeichneten Flächen im Park grillen und nicht einfach "wild", wo man möchte. Darüber hinaus gelten zum Beispiel Vorschriften für die Abfallentsorgung.

Außengastronomie

Bollerwagen stehen lassen und in die Gartenwirtschaft? In Rheinland-Pfalz ist das derzeit überall da möglich, wo die 7-Tage-Inzidenzwerte mindestens fünf Tage in Folge unter 100 liegen. Dort ist nach der Verordnung die "Öffnung gastronomischer Einrichtungen im Außenbereich" erlaubt, wenn es ein Hygienekonzept gibt. Allerdings gelten darüber hinaus noch weitere strenge Regeln. Zwischen Gästen an verschiedenen Tischen muss mindestens 1,5 Meter Abstand sein. Wer rein will, muss einen frischen negativen Corona-Test vorweisen können: Ein Schnelltest aus einem Testzentrum darf nicht älter sein als 24 Stunden, ein Selbsttest gilt nur, wenn man ihn direkt vor Ort macht. Außerdem brauchen Gäste eine Reservierung, müssen überall außer am Tisch eine OP- oder eine FFP2-Maske tragen und ihre Kontaktdaten angeben.

Überall dort, wo in Rheinland-Pfalz wegen Inzidenzwerten über 100 die Bundesnotbremse gilt, muss die Gastronomie geschlossen bleiben – innen und außen. Dort sind Abholung und Lieferung die einzigen Möglichkeiten.

Wie ist die Infektionslage in Rheinland-Pfalz und wo gelten welche Vorgaben? Es gilt:

Stadt oder Kreis 5 Werktage in Folge (gezählt wird inkl. Samstag aber exklusive Sonn- und Feiertage) mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert unter einem Schwellenwert—es treten am übernächsten Tag Lockerungen der nächst-niedrigeren Stufe in Kraft Stadt oder Kreis 3 Tage in Folge mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert gleich/über einem Schwellenwert—es treten am übernächsten Tag Beschränkungen der nächst-höheren Stufe in Kraft "Berechnung" der Werktage/ Tage erfolgt auf Grundlage des Zeitpunktes der Inzidenz-Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) bis zum Inzidenzwert von 99 gilt die Landesverordnung –ab einem Wert von 100 die Bundesnotbremse (es sei denn, die Landesverordnung geht über die Bundes-Beschlüsse hinaus) Hier die aktuellen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz: (Stand: Dienstag, 11.5.2021, 14:10 Uhr/ veröffentlicht durch Landesuntersuchungsamt):

Tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz RP: 93,3 tagesaktuell niedrigster Wert: Stadt Trier (37,7)

tagesaktuell höchster Wert: Stadt Ludwigshafen (177,6) 1) Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 (von 0 bis 49)// es gilt die Landesverordnung (mit zusätzlichen Lockerungen):

Kreis Vulkaneifel 2) Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 (von 50 bis 99)// es gilt die Landesverordnung:

Kreis Bad Dürkheim

Kreis Bernkastel-Wittlich

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Mainz-Bingen

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Rhein-Lahn

Kreis Südwestpfalz

Kreis Trier-Saarburg

Stadt Koblenz

Stadt Neustadt/W.

Stadt Pirmasens

Stadt Trier 3) Sieben-Tage-Inzidenz gleich oder über 100// es gilt die Bundesnotbremse/ befristet zunächst bis 30.6.2021/ ab Wert von 165 Besonderheiten für den Schulbetrieb (kein Präsenzunterricht) und die Kitas (Notbetreuung):

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Alzey-Worms

Kreis Bad Kreuznach

Kreis Birkenfeld

Kreis Donnersberg

Kreis Germersheim

Kreis Kaiserslautern

Kreis Kusel

Kreis Neuwied

Kreis Rhein-Hunsrück

Kreis Rhein-Pfalz

Kreis Südliche Weinstraße

Kreis Westerwald

Stadt Frankenthal

Stadt Kaiserslautern

Stadt Landau

Stadt Ludwigshafen

Stadt Mainz

Stadt Speyer

Stadt Worms

Stadt Zweibrücken In welcher Stadt oder in welchem Kreis in Rheinland-Pfalz steht ein Wechsel von Landesverordnung auf Bundesnotbremse (oder umgekehrt) fest bzw. wo ist ein Wechsel kurzfristig wahrscheinlich?:

Donnerstag, 13.5. (zum Stichtag: Zuletzt fünf Werktage in Folge unter Sieben-Tage-Inzidenzwert 100 und Beginn der Lockerungen am übernächsten Tag// es gilt ab sofort die Landesverordnung): Kreis Ahrweiler

Kreis Germersheim

Stadt Frankenthal

Stadt Zweibrücken Donnerstag, 13.5. (zum Stichtag: Zuletzt drei Tage über Sieben-Tage-Inzidenzwert 100// es gilt ab sofort die Bundesnotbremse): Stadt Pirmasens Freitag, 14.5. (zum Stichtag: Zuletzt fünf Werktage in Folge unter Sieben-Tage-Inzidenzwert 100 und Beginn der Lockerungen am übernächsten Tag// es gilt ab sofort die Landesverordnung): Kreis Rhein-Hunsrück

Kreis Donnersberg

Campingplätze und Übernachtung im Hotel

Beliebt zum Vatertag: Ein paar Tage auf dem Campingplatz. Lange waren Campingplätze nach der Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz komplett geschlossen. Seit Mittwoch dürfen sie wieder öffnen, allerdings ausschließlich für Wohnwagen und Wohnmobile mit eigenen sanitären Einrichtungen. Voraussetzung ist auch hier, dass die 7-Tage-Inzidenz mindestens fünf Tage hintereinander unter 100 liegt.

Unter dieser Bedingung ist auch anderer "kontaktarmer Urlaub" seit Mittwoch wieder möglich. Dazu gehören Übernachtungen in Hotelzimmern, Pensionen und ähnlichen Unterkünften mit eigenem Bad. Das Frühstück darf nur auf dem Zimmer stattfinden. Gäste brauchen immer einen negativen Corona-Test: bei der Anreise und dann alle 48 Stunden. Bei Urlaub mit dem eigenen Wohnwagen, der über sanitäre Anlagen verfügt, oder in einer Ferienwohnung, entfällt die Testpflicht.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Zu Hause Vatertag feiern

Bei Papa oder Opa vorbeischauen zum Vatertag … Überall in Rheinland-Pfalz, wo wegen 7-Tage-Inzidenzen über 100 die Bundesnotbremse greift, heißt die Regel: "Ein Haushalt plus eine weitere Person." Alle Besuche, die darüber hinausgehen, sind nicht erlaubt. Wer unter 14 ist, wird nicht mitgezählt. Ebenso Menschen, die immun sind, zum Beispiel, weil sie schon doppelt geimpft wurden. Für Gebiete mit Inzidenzen unter 100 steht in der Corona-Verordnung für Rheinland Pfalz, dass sich nur zwei Haushalte – höchstens aber fünf Personen – treffen sollen. Auch hier zählt nicht mit, wer unter 14 oder immun ist.