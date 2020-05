An Christi Himmelfahrt treffen sich mancherorts Väter und ziehen zusammen durch die Straßen. Das ist in diesem Jahr nur bedingt erlaubt.

Der Bollerwagen ist gut gefüllt, das Bier noch relativ kalt, jemand hat Musik organisiert, die Sonne scheint und ein Dutzend Männer machen sich auf den Weg, um Vatertag zu feiern - dieses Bild ist kein ungewöhnliches an Christi Himmelfahrt. Und obwohl die Rahmenbedingungen es hergeben, muss einiges beachtet werden, damit nicht gegen die rheinland-pfälzische Pandemieverordnung verstoßen wird.

Das Wetter

Zunächst einmal die gute Nachricht: Hoch "Quirinius" sorgt bis Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für ruhiges und weitgehend trockenes Wetter in Rheinland-Pfalz. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es gering bewölkt oder klar und trocken bei 13 bis 8 Grad, in den Hochlagen der Eifel örtlich nur 5 Grad. Christi Himmelfahrt wird überwiegend heiter bei lockerer Quellbewölkung, die Höchstwerte liegen um 24 Grad im höheren Bergland, sonst zwischen 25 und 28 Grad.

Dauer 1:05 min Ministerpräsidentin Dreyer zu Freizeit-Lockerungen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat den Zeitplan für ein Vier-Phasen-Modell vorgestellt, wie weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden sollen.

Die Freunde

In der siebten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist klar geregelt, wie viele Menschen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen: Die Angehörigen zweier Hausstände. Darüber hinaus lässt die Verordnung keinen Spielraum.

Wenn sich mehrere Menschen zusammentun, gilt dies als Versammlung, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Sie muss aber vorher von der zuständigen Behörde unter Auflagen zugelassen werden.

Die Gastronomie

Wer in diesem Jahr den Bollerwagen in der Garage lassen möchte, kann in Lokale ausweichen. Auch dort dürfen auch nur die Angehörigen zweier Hausstände an einem Tisch zusammensitzen, man muss sich vorher anmelden und seine Kontaktdaten hinterlassen. Ein Ausschank ist nur am Tisch erlaubt und beim Bewegen durch die Gaststätte muss der Mund und die Nase bedeckt sein.

Die Campingplätze

Wer den Vatertagsausflug ausweiten möchte, muss sich zuvor gut informieren. Campingplätze dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen öffnen. Camper mit eigenen Sanitäranlagen sind seit Anfang der Woche wieder zugelassen. Alle anderen müssen sich noch bis zum 10. Juni gedulden. Seit dem 18. Mai dürfen aber auch Hotels wieder Touristen begrüßen.

Die Ausflugsziele

Während zu Beginn der Pandemie das Erreichen der Ausflugsziele teilweise durch Sperrung der Parkplätze erschwert wurde, ist dies für das kommende Wochenende nicht angekündigt. Dennoch muss auch bei gut besuchten Plätzen dafür gesorgt werden, dass Mindestabstände eingehalten werden können. Tagesausflugsschiffe dürfen laut Verordnung unterwegs sein.

Die Feier daheim

In der Pandemie-Verordnung von Rheinland-Pfalz ist nicht explizit erwähnt, wie sich Menschen zuhause verhalten sollen. Das will die Landesregierung nach eigener Aussage auch nicht. Dennoch darf das Gesundheitsamt unter Mithilfe der Polizei auch auf Privatgrundstücken Ansammlungen untersagen und Bußgelder verhängen.

Der Bußgeldkatalog

Gegen Menschen, die sich nicht an den Mindestabstand halten, kann ein Bußgeld von bis zu 100 Euro verhängt werden. Zusammenkünfte von mehr als zwei Haushalten, die keine angemeldeten Demonstrationen sind, können mit bis zu 200 Euro bestraft werden.