Rosen, Romantik, kleine Geschenke - das gehört für viele Menschen zum Valentinstag am 14. Februar. Was sich Liebende aber auch schenken können - eine besondere Führung im Landauer Zoo. Im Tierreich gibt es tolle Vorbilder in Sachen Beziehungen - aber auch da klappt es nicht immer mit der ewigen Liebe.