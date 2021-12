Junge kritisiert verstärkten Einfluss des rechtsextremen "Flügels" auf rheinland-pfälzische AfD

Der scheidende AfD-Fraktionsvorsitzende Uwe Junge geht hart ins Gericht mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz. Er wirft seiner Partei vor, der rechtsextreme "Flügel" gewinne an Einfluss. Ordnungsmaßnahmen gegen Junge sollen im Gespräch sein.

In der AfD in Rheinland-Pfalz brodelt es. "Parolen statt Sacharbeit", "radikale Strömungen" - der scheidende Fraktionsvorsitzende der AfD, Junge, geht öffentlich mit seiner Partei und der neuen Landtagsfraktion hart ins Gericht.

"Münzenmaier geht beim Flügel ein und aus"

Konkret wirft er seiner Partei vor, dass der rechtsextreme "Flügel", der offiziell aufgelöst wurde, auch in Rheinland-Pfalz an Einfluss gewinne. Verantwortlich sei der stellvertretende Landesvorsitzende Sebastian Münzenmaier, so Uwe Junge. "Ich vermute es halt, weil Sebastian Münzenmaier sehr dicht dran ist an Herrn Gauland (AfD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Anm. der Red.), häufig mit Kalbitz (ehemaliges AfD-Parteimitglied und früherer AfD-Landes- und Fraktionschef in Brandenburg, Anm. der Red.) zusammengetroffen ist, beim 'Flügel' ein- und ausgeht, an entsprechenden Veranstaltungen teilnimmt (...) ", sagte Junge dem SWR.

Münzenmaier ist AfD-Bundestagsabgeordneter und rheinland-pfälzischer AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl im September. Eine SWR-Interviewanfrage zu den Vorwürfen Junges sagte Münzenmaier kurzfristig ab.

Der ehemalige AfD-Landesvorsitzende Junge sieht seine Partei aktuell in einem Veränderungsprozess: "Wenn Personen wechseln, dann verändern sich auch Strukturen. Und auch die Mitgliedschaft unserer AfD hat sich nach meinem Dafürhalten verändert und geht mehr in die Richtung eines Protestes und weniger in die Richtung einer parlamentarischen Partei, die sich im parlamentarischen Spektrum um Mehrheiten bemüht."

AfD-Landesvorstand Rheinland-Pfalz weist Vorwürfe zurück

Der AfD-Landesvorstand weist die Vorwürfe von Junge zurück. In einer Vorstandssitzung am Mittwochabend wurde nach SWR-Informationen auch über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen Junge debattiert. Ein Interview oder Statement will der Vorstand dazu nicht geben. Junge kündigte an, sich gegen mögliche Maßnahmen der Partei zu wehren.

So beurteilt Politikwissenschaftler aus Trier den "Flügel"-Einfluss

Der Politikwissenschaftler Markus Linden von der Uni Trier beobachtet die AfD im Land seit Jahren. Er hält die Kritik von Junge für gerechtfertigt, seine Motive seien allerdings unklar.

"Die AfD im Land hat mit Herrn Frisch eher ein Feigenblatt nominiert als Spitzenkandidaten und hinter diesem Feigenblatt sind es eigentlich andere Kräfte, die diesen Kurs der Partei bestimmen“, sagt Linden im SWR-Interview. Auch er sieht in Sebastian Münzenmaier eine wichtige Figur in der rheinland-pfälzischen AfD. "Das ist ein Netzwerker, der auch Verbindungen zur Hooligan-Szene hat, der in diesem Bereich auch verurteilt wurde, und als Netzwerker im rechtsextremen Spektrum fungiert", erklärt Linden.