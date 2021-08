Die Regenbogen- Flagge als Kapitänsbinde. Manuel Neuer will auch im Ungarn-Spiel ein Zeichen gegen Homophobie setzen. Was er nach UEFA Regelungen darf, scheint den früheren AfD-Landesvorsitzenden Uwe Junge so zu verärgern, dass er auf Twitter von der "Schwuchtelbinde" schrieb. Parteichefin Alice Weidel forderte ihn jetzt zum Parteiaustritt auf. mehr...