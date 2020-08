Die US-Airforce hat nochmals den Erhalt des Luftwaffenstützpunktes Spangdahlem in der Eifel bekräftigt. Die Einrichtung wird nicht geschlossen, heißt es in einem Schreiben an den SWR.

Die Mission in Spangdahlem gehe über die F-16 Staffel hinaus, teilte der Oberst der US-Luftwaffe und Kommodore des 52. Jagdgeschwaders, David Epperson, mit. Der Auftrag in Spangdahlem laute, der US-Luftwaffe und Nato-Partnern das volle Spektrum an Einsatzmöglichkeiten zu bieten. Die Mehrzahl der etwa 4.000 in Spangdahlem stationierten Soldaten werde für die Erfüllung dieses Auftrags gebraucht und werde in der Eifel bleiben.

Die 480. Kampfschwadron und Teile des 52. Kampfgeschwaders seien im Zusammenhang mit einer Verlegung nach Italien genannt worden, so die Air Force. Einige Änderungen würden "in Kürze" stattfinden. Andere würden mehrere Jahre dauern, hieß es. Die Militärangehörigen würden rechtzeitig über Entscheidungen zur Wiederstationierung informiert, um sich und ihre Familien auf ihren Umzug vorzubereiten.

Verlegung nach Italien angekündigt

Die USA hatten am Mittwoch angekündigt, die in Spangdahlem stationierte Staffel von F-16-Kampfjets mit gut 20 Flugzeugen samt Besatzung, Mechanikern und Unterstützungskräften nach Italien zu verlegen. Zur Air Base gehören laut US-Luftwaffe rund 4.000 US-Soldaten. Die Nachricht hatte in der Region Betroffenheit und Verunsicherung ausgelöst.

Lewentz geht von Erhalt aus

Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) geht davon aus, dass die USA Spangdahlem nicht ganz aufgeben werden. In den vergangenen 15 Jahren hätten die Amerikaner weit mehr als 400 Millionen US-Dollar in den Standort Spangdahlem gesteckt.



"Gerade sind eine Middel- und eine High-School für ungefähr 87 Millionen Dollar fertiggestellt worden." Lewentz sieht "keinen rationalen Grund" für den Abzug der Truppen. Die Landesregierung sei permanent im Gespräch mit Abgeordneten, Militärs und Entscheidungsträgern in den USA.

Lewentz: "Bisher nur eine politische Skizze"

Der Standort Spangdahlem sei aus deren Sicht "technisch so erstklassig, dass man sich fragt, weshalb sollte man da Geld in die Hand nehmen, nur um den Status quo an anderer Stelle zu entwickeln - auch vor dem Hintergrund der großen finanziellen Einbußen durch die Pandemie", berichtete Lewentz.

Die Ankündigung von US-Verteidigungsminister Mark Esper seien in seinen Augen "bisher nur eine politische Skizze", sagte Lewentz. "Die Militärs sind nun aufgefordert zu schauen, was das im Einzelnen bedeutet."

Symbolischer Abflug möglich

Der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, der bis vor einigen Monaten noch in Ramstein gewesen sei und Spangdahlem sehr gut kenne, habe als einziger und nur bei Spangdahlem Details des Abzugs genannt: "nämlich Flugzeuge, Piloten und Mechaniker, nicht aber das Tower- und Bodenpersonal". Und: "Man könnte symbolisch die Flugzeuge wegfliegen lassen, aber bis die an anderer Stelle eine solche technische Umgebung haben wie in Spangdahlem. Das dauert Jahre."