Die Stimmauszählung der US-Wahl zieht sich weiter hin. In Rheinland-Pfalz wird der Ausgang ebenfalls mit Spannung erwartet. Trumps Verhalten nannte Ministerpräsidentin Dreyer "brandgefährlich".

Das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl zeigt nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, wie zerrissen die Vereinigten Staaten sind. "Ich hoffe für unsere Freunde in den USA und die vielen Amerikaner und Amerikanerinnen, die bei uns leben, dass sich die Vereinigten Staaten von den demokratischen Werten leiten lassen, die das Land groß gemacht haben", sagte die SPD-Politikerin in einer ersten Reaktion am Mittwoch.

Mit Blick auf Amtsinhaber Donald Trump, der sich noch während der Auszählung der Stimmen selbst zum Sieger erklärt hat, meinte Dreyer, eine Wahl sei dann zu Ende, wenn alle Stimmen ausgezählt seien. "Sich in dieser unklaren Situation zum Sieger zu erklären und die eigene Bevölkerung gegeneinander und gegen den demokratischen Prozess aufzuhetzen, ist brandgefährlich", betonte die Ministerpräsidentin, ohne Trump namentlich zu erwähnen.

Großes Interesse an Wahlausgang in Ramstein

Der Bürgermeister der von der US-Militärbasis geprägten Gemeinde Ramstein, Ralf Hechler (CDU), sieht eine nervöse Stimmung nach der US-Präsidentschaftswahl. "Das wird noch eine ganz enge Kiste. Auch wegen der Briefwahl und der Zeitverschiebung sind die Stimmen ja nicht überall zeitgleich ausgezählt", sagte er am Mittwochmorgen.

Ramstein bei Kaiserslautern ist seit fast 70 Jahren ein Synonym für amerikanische Präsenz in Deutschland. Der Ort in Rheinland-Pfalz beheimatet die größte US-Militärgemeinde außerhalb der USA. Seit 2011 ist die Air Base mit rund 8.000 US-Soldaten auch die Zentrale der umstrittenen US-Drohneneinsätze.

Hechler: Es droht "weitere Schlammschlacht"

Dass sich US-Präsident Donald Trump noch während der Auszählung der Stimmen selbst zum Sieger erklärt habe, lasse Schlimmes befürchten, so Hechler. "Falls Trump wirklich juristisch gegen die Wahl vorgeht, drohen eine gerichtliche Auseinandersetzung, vermutlich eine weitere Schlammschlacht und lange kein echtes Ergebnis." Sich selbst vorzeitig zum Sieger zu erklären, sei unmöglich. Für das Verhältnis zwischen Deutschland und der Nato zu den USA wäre wohl Herausforderer Joe Biden der "bessere" Präsident, meinte Hechler.

Amerika-Experte: Umfragen können trügen

Der Amerika-Experte David Sirakov bezeichnete Trumps Schritt im Duell gegen den Herausforderer Joe Biden als wenig überraschend. "Er hatte dies bereits in den Tagen und Wochen zuvor angekündigt und wiederholt Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlvorgangs geäußert, sollte es zu einer Verzögerung der Auszählung kommen und er zunächst führen", sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz.

Über die Kritik, die Prognosen zur Wahl seien ungenau gewesen, sagte Sirakov: Bereits bei der US-Wahl 2016 habe sich gezeigt, dass Umfragen trügen könnten. "In diesem Jahr kam das Wahlsystem zudem durch die Corona-Pandemie unter Druck." Der deutliche Anstieg von Vorauswahl (Early Voting) und Briefwahl sei eine große Herausforderung für manche US-Bundesstaaten, was sich in einem langwierigen Auszählungsprozess zeige, sagte der Politologe in Kaiserslautern. "Gerade vor diesem Hintergrund war bereits vor der Wahl Vorsicht mit allzu schnellen Schlussfolgerungen geboten."