Nach SWR-Informationen plant die US-Regierung, die Präsenz der permanent in Deutschland stationierten Soldaten auf 25.000 zu verringern. In Rheinland-Pfalz ist der Fliegerhorst Spangdahlem betroffen.

Von den insgesamt 25.000 Soldaten sollen 6.400 in die USA zurückverlegt werden, 5.400 werden innerhalb Europas verlegt. In Deutschland sind unter anderem folgende Standorte betroffen: Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern sowie stationierte Kräfte der US Air Force in Spangdahlem in der Eifel. US-Verteidigungsminister Mark Esper will sich um 15:00 Uhr deutscher Zeit zu den Plänen äußern.

Bundesregierung war in Pläne von Trump nicht eingeweiht

US-Präsident Donald Trump hatte den Truppenabzug mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Die Bundesregierung wurde von Washington vor der Entscheidung über den Truppenabzug nicht konsultiert. Inzwischen gibt es aber einen Austausch darüber. Der US-Kongress könnte den Teilabzug noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest deutlich erschweren. Dort gibt es Widerstand gegen die Pläne - auch bei Trumps Republikanern.