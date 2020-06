Bereits mehrfach hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Diesmal scheint er es Ernst zu meinen. In der Westpfalz reagiert man dennoch gelassen.

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, Trump habe den zügigen Abzug von tausenden US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. 9.500 von den derzeit in Deutschland dauerhaft stationierten 34.500 US-Militärs würden bis September abgezogen, wird ein Mitarbeiter der Regierung am Freitag zitiert. Ein Teil von ihnen werde nach Polen und in andere Staaten von Verbündeten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück, hieß es weiter.

Mehr als die Hälfte der Soldaten in Rheinland-Pfalz

Die Zeitung berichtete, die Entscheidung stehe auch im Zusammenhang mit Trumps Ärger über die aus seiner Sicht zu geringen deutschen Militärausgaben. Die US-Truppen sind in Deutschland in mehreren Bundesländern stationiert - mehr als die Hälfte der etwa 35.000 Soldaten in Rheinland-Pfalz, unter anderem an den Standorten Ramstein, Spangdahlem, Baumholder oder Landstuhl.

Verbandsbürgermeister reagiert gelassen

Der Verbandsbürgermeister von Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), reagierte am Samstag gelassen auf die Ankündigung eines möglichen Abzugs von US-Truppen aus Deutschland. Die zuständigen US-Vertreter in der Westpfalz hätten die angeblichen Pläne nicht bestätigt. In Landstuhl betreiben die USA das größte Militärkrankenhaus außerhalb der USA und ein Satellitenkommunikationssystem. Rund um Landstuhl und Ramstein wohnen viele US-Soldaten. Degenhardt kündigte an, in der Frage weiter engen Kontakt zum US-Militär halten zu wollen.

Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich zunächst nicht zu den Angaben äußern. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, twitterte: "Das können die USA entscheiden, wie es für sie sinnvoll ist. Um Druck aufzubauen, eignet sich das Thema nicht." Die spannende Frage sei, wohin die Soldaten kämen. "Nach Hause oder weiter nach Osten?"

Ergebnis mehrmonatiger Planung

Nach Angaben aus der US-Regierung geht die Abzugs-Entscheidung auf eine monatelange Arbeit von Generalstabschef Mark Milley zurück. Ein anderer Mitarbeiter aus der Regierung sagte, das Vorhaben sei jüngst von Trumps Nationalem Sicherheitsberater Robert O'Brien abgesegnet worden. Die USA hätten im September mit der Ausarbeitung eines Plans begonnen und ihre Strategie nun fertiggestellt.

Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, Deutschland investiere nicht genug Geld in die Nato. Die Mitglieder des Militär-Bündnisses haben vereinbart, bis 2024 ihre jeweiligen Wehrbudgets in Richtung von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Vor rund einem Jahr hatte Trump erklärt, er wolle 1.000 oder 2.000 Soldaten nach Polen verlegen, die möglicherweise aus Deutschland abgezogen würden. Diese sollten in Polen als Schutz vor Russland dienen.