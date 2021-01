An Joe Bidens Amtszeit und seinen politischen Kurs knüpfen sich große Hoffungen und viele Erwartungen. Besonders in Spangdahlem in der Eifel.

In einem der amerikanischsten Orten in Rheinland-Pfalz, Spangdahlem in der Eifel, haben wir uns umgehört, was die Menschen vom neuen US-Präsidenten Biden erwarten.