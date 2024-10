per Mail teilen

Das Amtsgericht Neuwied hat eine Autofahrerin zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Frau war mit dem Auto in ein Friseurgeschäft gerast. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer sechs Monate auf Bewährung gefordert, ihr Verteidiger wollte einen Freispruch erreichen und will Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.