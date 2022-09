Politische Motive wohl Grund für Tankstellenmord

per Mail teilen

Der Mann, der einen jungen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein erschossen hat, muss lebenslang in Haft. Das entschied am Dienstag das Bad Kreuznacher Landgericht. Nach Ansicht der Richter war die Tat politisch motiviert: Schon lange seien dem Täter die Corona-Regeln ein Dorn im Auge gewesen.