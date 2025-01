Länder dürfen Fußballvereine an Kosten für Polizeieinsätze beteiligen

per Mail teilen

Zehn Jahre hat der Streit gedauert - jetzt steht fest: Die Bundesländer dürfen ihre Polizeikosten bei Hochrisikospielen den Vereinen in Rechnung stellen. Das hat das Karlsruher Bundesverfassungsgericht entschieden. In Rheinland-Pfalz gab es in der vergangenen Saison sieben Spiele, die als Hochrisikospiele eingestuft wurden. Die Kosten lagen laut Innenministerium bei mehr als einer Million Euro.