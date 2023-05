per Mail teilen

Das Landgericht Frankenthal wird am Mittwoch voraussichtlich das Urteil gegen einen Somalier fällen, der im Oktober vergangenen Jahres in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer erstochen und einen weiteren lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft ist in ihrem Plädoyer der Einschätzung eines Gutachters gefolgt, wonach der Angeklagte psychisch krank ist.