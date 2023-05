Ein 27-jähriger Mann hatte im Oktober 2022 in Oggersheim zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und getötet - das Landgericht Frankenthal hat ihn in seinem Urteil als schuldunfähig befunden und deswegen freigesprochen. Auf freien Fuß kommt der Täter allerdings nicht: Er muss zeitlich unbefristet in die Psychiatrie. Entlassen werden kann ein Täter nur, wenn ganz sicher ist, dass er keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt. Über seinen Dolmetscher kündigte der Verurteilte an, er lehne das Urteil ab und wolle in Revision gehen.