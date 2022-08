Gericht verhängt lebenslange Haft für den Amokfahrer von Trier

per Mail teilen

Im Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier ist nach gut einem Jahr das Urteil gefallen. Das Landgericht Trier hat den Angeklagten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Das Gericht ordnete an, den Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.