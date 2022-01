Urlaub 2022 trotz Omikron: Einreise und Corona-Regeln

Omikron, Kontaktbeschränkungen, steigende Inzidenzzahlen: Was ist 2022 eigentlich möglich? Ob Skiurlaub oder Sonnenbaden - wir haben die Corona-Regeln der beliebtesten Reisegebiete zusammengefasst.

In Rheinland-Pfalz starten am Montag, den 21. Februar, die Winterferien. Urlaubsreife Rheinland-Pfälzer haben durch die Wochenenden, den angrenzenden Rosenmontag und Faschingsdienstag über elf Tage Urlaubszeit. Stellt sich nur die Frage: Sonne oder lieber Schnee?

Wer sich spontan zum Beispiel für einen Skiurlaub entscheidet, muss dann auch recht flexibel planen. Die aktuelle undurchsichtige Corona-Lage sorgt für ständig wechselnde Corona-Regeln - vor allem in den Skigebieten. Wir haben die unterschiedlichen Regeln zusammengefasst:

Absicherung bei Corona

In Rheinland-Pfalz wird zum Beispiel derzeit am Erbeskopf im gesamten Bereich mit der 2G-Regel (geimpft oder genesen) geplant. Außerdem müssen sich Besucherinnen und Besucher vorab online registrieren.

In Baden-Württemberg gilt die 2G-Plus-Regelung. Seilbahnen sind also nur für Geimpfte und Genesene offen, die einen negativen Test vorzeigen können. Allerdings sind zum Beispiel Menschen mit Boosterimpfung ausgenommen.

In Bayern wiederum brauchen Geimpfte und Genesene aktuell keinen zusätzlichen Schnelltest. Anlagen dürfen allerdings nur zu einem Viertel ausgelastet sein. Bei Inzidenzen über 1.000 gelten strengere Regelungen - Sportstätten müssen dort schließen - oder dürfen gar nicht erst öffnen.

In Nordrhein-Westfalen gilt im Skigebiet Winterberg derzeit überall 2G, außer für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre.

Prinzipiell gelten in Deutschland in allen Liften Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Für Ungeimpfte gelten in Österreich weiterhin ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Hotels und Restaurants dürfen nur nach der 2G-Regel Gäste empfangen. Après-Ski-Lokale bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Zudem hat Österreich seine Einreisebestimmungen massiv verschärft. Vollständig geimpfte und genesene Einreisende müssen einen PCR-Test (max. 72 Stunden) oder eine Booster-Impfung nachweisen können.

Rückkehrende aus Österreich brauchen keine Digitale Einreiseanmeldung auszufüllen und müssen aktuell nicht in Quarantäne.

In Österreich gilt an Liften und Seilbahnen die 2G-Regel - also geimpft oder genesen. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind ausgenommen.

An den Gondeln, Zugängen bei den Liften und Sesselliften mit Haube gilt aktuell eine FFP2-Maskenpflicht ab 15 Jahren. Bei Kindern zwischen 7 und 14 Jahren ist ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend.

In der Schweiz benötigt man ab 16 Jahren bei der Einreise einen negativen Corona-Testnachweis (PCR-Test, max. 72 Std. alt, oder Antigen-Schnelltest, max. 24 Std. alt). Ungeimpfte müssen zudem nach vier bis sieben Tagen einen weiteren negativen Test vorweisen.

In allen geschlossenen Berg- und Seilbahnen, Skiliften und Sesselbahnen sowie in geschlossenen Stationsgebäuden und Wartezonen muss eine Maske getragen werden. Einen 3G-Nachweis brauchen in den Skigebieten der Schweiz nur Menschen über 16 Jahre, die ein Restaurant besuchen. Im Skigebiet Samnaun und Fideriser Heuberge gilt die 2G-Regel.

In Italien gelten verschärfte Einreisebestimmunen: Geimpfte und Genesene benötigen zusätzlich einen negativen Corona-Test. Ungeimpfte müssen trotz Test für fünf Tage in Quarantäne.

In den Skigebieten mit offenen Ski- und Sessellifts können Liftkarten gekauft werden, ohne einen Test vorzulegen. An den anderen Seilbahnen gilt die 3G-Regel - alle ab 12 Jahren müssen eine Impfung, Genesung oder ein Test nachweisen.

Außerdem gilt ein Sicherheitsabstand und ab einem Alter von sechs Jahren eine Maskenpflicht. In den Hütten gilt 2G. Mit steigenden Zahlen in Italien sollten die aktuellen Regelungen vor Anreise überprüft werden.

In Frankreich müssen Wintersportler eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test nachweisen. In Seilbahnen und Warteschlangen gilt eine Maskenpflicht ab 11 Jahren.

Wem das Ganze zu kalt ist und sich eher nach Sonne sehnt, den könnte es auf die Kanaren verschlagen. Urlaub auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote ist weiterhin möglich.

Vor dem Abflug muss allerdings für die Einreise ein digitales Gesundheitsformular ausgefüllt werden. Der erzeugte QR-Code muss bei der Ankunft vorgelegt werden. Beim Einchecken in eine Unterkunft muss kein Impfnachweis oder negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Auf der Straße darf kein Alkohol konsumiert werden. Zudem gilt ab 22 Uhr für den Einzelhandel ein Alkohol-Verkaufsverbot. Außerdem ist komplett untersagt das Rauchen beim Gehen.

Auf Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura gilt aktuell Alarmstufe rot. Das heißt, im öffentlichen und privaten Raum dürfen sich maximal sechs nicht zusammenlebende Personen treffen. In Restaurants, Cafés, Bars und Nachtclubs gilt die 3G-Regel. An Stränden dürfen sich nur Gruppen bis zu sechs Personen aufhalten.

Oster- und Sommerferien

Wandern auf Mallorca, Surfen in Frankreich oder doch lieber Dolce Vita in der Toskana? Wer auf den Winterurlaub verzichtet, aber in den Oster- oder Sommerferien in die Ferne möchte, der sollte sich dieses Jahr besser früher als später um die Planung kümmern.

Beliebtestes Ziel für die Monate April und Mai ist die Türkei, insbesondere die türkische Südküste. Derzeit ist die Türkei als Hochrisikogebiet eingestuft. Alle Flugreisenden über zwölf Jahre müssen innerhalb von 72 Stunden vor der Reise ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Außerdem brauchen Reisende einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen negativen Antigen-Test (nicht älter als 48 Stunden). Zudem müssen sie geimpft oder genesen sein.

Auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, gelten wie auch auf dem spanischen Festland folgende Regeln: Vor dem Abflug muss für die Einreise ein digitales Gesundheitsformular ausgefüllt werden. Beim Einchecken in eine Unterkunft muss wie auf Gran Canaria kein Impfnachweis oder negativer Corona-Test vorgelegt werden.

Wen es zu den traumhaften Stränden von Griechenland zieht, der muss vor Abflug einen negativen PCR-Test (max. 72 Stunden) oder einen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorweisen. Kinder bis fünf Jahre sind ausgeschlossen.

Urlaub in Frankreich scheint dieses Jahr unkompliziert. Vollständig geimpften Personen ist die Einreise nach Frankreich ohne Quarantäne oder besonderen Reisegrund möglich.

Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät, genau hinzuschauen, welche Absicherungen im Falle von Corona angeboten werden. "Generell empfehlen sich für 2022 vor allem Pauschalreisen. Denn in der Regel sind Urlauber hier besser abgesichert. Und sie werden teilweise gleich mit kostenlosen Stornierungen und Corona-Versicherungen angeboten."

Aktuell werben so gut wie alle Anbieter mit besonderen Stornierungsmöglichkeiten - sogenannten "Flex-Tarifen", mit denen bis kurz vor Urlaubsantritt Reisen storniert oder umgebucht werden können. Wichtig ist - das empfiehlt auch die Verbraucherzentrale, ganz genau ins Kleingedruckte zu schauen. Für welchen Zeitraum gilt denn die Stornierung? Gibt es versteckte Extra-Kosten? Bei Pauschalreisen gilt in jedem Fall: Eine Stornierung ist möglich, wenn es Reisewarnungen durch das Auswärtige Amt für das Urlaubsland gibt.

Eine weitere Option ist die Reiserücktrittsversicherung. Diese kann für Familien mit kleinen Kindern oder für Seniorinnen und Senioren eine gute Absicherung im Fall eines positiven Corona-Tests sein. Allerdings muss hier auch das Kleingedruckte genau gescannt werden.