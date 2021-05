Blauer Himmel, Sonne, 30 Grad im Schatten: ein Hauch von Ferienfeeling am Muttertag in Rheinland-Pfalz. Und ein Vorgeschmack darauf, wie der Sommerurlaub 2021 aussehen könnte.

Sonntagmittag, kurz vor 12 Uhr: Familien, Grüppchen, Paare stehen Schlange im Eingangshof vom Restaurant Jordans Untermühle im rheinhessischen Köngernheim. Am improvisierten Empfangstresen begrüßt Inhaberin Martina Jordan jeden persönlich, fragt nach Impfpass oder frischem Testergebnis, gibt Schnelltests aus.

Nach sechs Monaten sind Gastgeber und Gäste gleichermaßen glücklich, dass die Restaurantterrasse endlich wieder geöffnet ist. "Wir haben lange gezögert, waren uns nicht sicher, ob das sich rentiert. Aber unser Muttertagsangebot war ruckzuck ausgebucht." Mehr als 200 Reservierungen gingen für die hundert Plätze im Freien ein. Spontanes Einkehren ist hier nicht möglich, immer wieder muss die Chefin Sonntagsausflügler abweisen.

Flickenteppich Corona-Regelwerk

Christian Schwiertz hat für Frau, Tochter und Enkelsohn rechtzeitig reserviert und genießt jetzt das Drei-Gänge-Menü, das am Tisch serviert wird. Die Familie ist extra aus dem benachbarten Hessen angereist - dort wird erst in dieser Woche darüber beraten, ob Lockerungen für die Gastronomie kommt. "Man blickt überhaupt nicht mehr durch, was wo erlaubt ist. Aber wir sind froh, dass wir wenigstens hier wieder ins Restaurant dürfen." Am Morgen waren die vier extra in einem Testzentrum - ein kleiner Aufwand für eine große Erleichterung.

Rückkehr zu touristischen Reisen

Von Mittwoch an dürfen Gäste in Rheinland-Pfalz wieder Ferienwohnungen mieten und in Wohnmobilen übernachten. Hotels und Pensionen bleiben weiterhin geschlossen, auch wenn die Inzidenz im Gebiet unter 100 liegt. "Unsinnig" findet das Gereon Haumann, Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes. "Die Politik hat bisher immer gesagt, Ziel sei es, die Mobilität und damit die Verbreitung des Virus einzuschränken. Da ist es doch egal, wie die Art der Unterkunft ist. Darum fordern wir, die Hotels ebenfalls sofort aufzuschließen."

Neue Tourismus-Konzepte für neue Normalität

Gastgeber Gerhard Jordan würde die 48 Zimmer in der Untermühle auch gerne so schnell wie möglich wieder belegen. Ursprünglich waren Tagungen ein großer Teil seines Hotelgeschäfts - seit Februar 2020 ist es damit vorbei. "Wir mussten umdenken. Zum Glück haben wir vor ein paar Jahren einen großen Wellnessbereich gebaut. Im vergangenen Sommer hatten wir viele Gäste, die extra deswegen kamen. Gerade auch Kurzurlauber, die nur ein, zwei Stunden entfernt wohnen."

Den Trend zum Urlaub in Deutschland mit individueller Anreise sieht auch die Dehoga. "Die Gäste wollen nicht ewig unterwegs sein, um ein paar schöne Tage zu verbringen. Statt nach Mallorca zu fliegen und auf einer Finca zu urlauben, buchen sie derzeit lieber hier im Land." Und auch in der Branche habe sich einiges getan. "Viele Betriebe haben die Krise genutzt, um sich neu aufzustellen. Sie haben umgebaut, renoviert und neue Konzepte entwickelt", sagt Haumann.

Preise für Übernachtungen werden wohl stabil bleiben

Der lange Lockdown und die Umsatzausfälle bei den Beherbergungsunternehmen werden nach Haumanns Ansicht nicht zu steigenden Preisen führen. "Natürlich muss jeder Betrieb wirtschaftlich denken. Aber die Gäste sind reiseerfahren und preissensibel. Abzocke erkennen sie - und sind umgekehrt bereit, einen anständigen Preis zu zahlen."

Das sieht auch Hotelier Gerhard Jordan so. "Klar, wir haben einen erhöhten Aufwand. Alleine heute: zwei Leute am Empfang, zwei, die zu den Tischen führen, dazu wegen der Abstände weniger Plätze als früher." Trotzdem bleibt er vorerst bei seinem Preisgefüge, will Stammkunden weiter binden und neue Gäste gewinnen. Und hofft darauf, auch die Wellness-Wiese neben der Restaurantterrasse bald wieder öffnen zu dürfen, für den Sommerurlaub in Rheinland-Pfalz.