per Mail teilen

Das heimliche Filmen und Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt kann künftig mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Das gilt auch für das Weiterverbreiten solcher Aufnahmen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) begrüßte die Entscheidung des Bundesrates. Gemeinsam mit Bremen hatte Rheinland-Pfalz eine Initiative gestartet, das so genannte "Upskirting" strafbar zu machen. Auch wer Opfer von Unfällen fotografiert oder filmt und diese Aufnahmen weiterverbreitet, macht sich künftig strafbar.