Zwischen Oberwesel und Bacharach am Rhein haben sich am Donnerstag aus einem Steinbruch Felsbrocken gelöst. Wie die Deutsche Bahn am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, bleibt die Bahnstrecke zwischen Bacharach und Oberwesel noch mindestens bis nach Weihnachten gesperrt. Solange werde es dauern, bis die Sicherungsmaßnahmen an dem Hang abgeschlossen seien.