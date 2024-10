Der Donnerstag in RLP wird stürmisch, es gibt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. US-Präsident Biden verschiebt wegen eines Hurrikans seinen Deutschland-Besuch.

8:12 Uhr Ein Blick in die Geschichte - der 9. Oktober im Jahr... 1876: In den USA wird das erste Ferngespräch der Welt geführt. Alexander Graham Bell telefoniert mit seinem Assistenten über eine Telegrafenleitung. 1967: Der Guerilla-Kämpfer Ernesto "Che" Guevara wird in Bolivien erschossen. Gemeinsam mit dem Kubaner Fidel Castro kämpfte der gebürtige Argentinier Guevara gegen den kubanischen Diktator Batista. Unter der Regierung Fidel Castros wird Guevara Industrieminister und etabliert eine Planwirtschaft auf Kuba. Nach politischen Differenzen mit Castro tritt er von seinen Ämtern zurück. Noch heute sind überall in Kuba - wie hier in Havanna - Graffitis von Che Guevara zu sehen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / NurPhoto 1974: Der Unternehmer Oskar Schindler stirbt im Alter von 66 Jahren in Hildesheim. Gemeinsam mit seiner Frau Emilie bewahrt Schindler etwa 1.200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Deportation in die Vernichtungslager der Nazis. Seine Geschichte wird durch die Verfilmung "Schindlers Liste" 1994 weltbekannt.

7:50 Uhr So schön: Sonne geht über Mainz auf 😍 Bereit für einen kleinen "wow"-Moment? Dann guckt euch dieses Foto vom Sonnenaufgang in Mainz an, das mir ein Kollege geschickt hat! Was für ein spektakulärer Himmel, findet ihr nicht auch? Wie läuft euer Morgen? Schickt mir gern auch ein Foto! Mainz heute Morgen privat

7:42 Uhr Ab heute wieder Parkgebühren in Bad Neuenahr-Ahrweiler Eigentlich melden wir nicht unbedingt, wenn eine Kommune Parkgebühren einführt. Im Falle von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist das etwas anderes, denn damit kehrt auch wieder ein Stück Normalität in die Region zurück. Nach der Flutkatastrophe konnte auf städtischen Parkplätzen kostenlos geparkt werden, weil viele Parkautomaten beschädigt worden waren. Jetzt sind neue aufgestellt, ab sofort gilt laut Stadt wieder die gleiche Gebührenordnung wie vor der Flut.

7:34 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt 🌎 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) legt heute in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Fachleute erwarten, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland im laufenden Jahr schrumpft. Nach den Auszeichnungen in Medizin und Physik werden die Nobelpreisträger in der Kategorie Chemie gekürt. Frühestens um 11:45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm das Geheimnis lüften, wem sie die renommierte Auszeichnung in diesem Jahr zuspricht. Was bereitet den Menschen in Deutschland am meisten Sorgen? Diese Frage will eine Studie mit dem Titel "Die Ängste der Deutschen" beleuchten, die in Berlin vorgestellt wird. Im vergangenen Jahr sorgten sich die Befragten besonders um die Teuerung. Am Nachmittag wollen die Gewerkschaften in Berlin ihre Forderungen für die anstehende Einkommensrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vorstellen. Dabei geht es konkret um die Beschlüsse der Tarifkommissionen von ver.di und vom Beamtenbund "dbb".

7:14 Uhr Rieslinglese an der Mosel ist angelaufen Mögt ihr Wein auch so gern, wie ich? Ich freue mich immer, wenn ich höre, dass Winzer mit der Lese beginnen - und bin gespannt, wie der Jahrgang so wird! An der Mosel ist jetzt die Rieslinglese gestartet. Die Freude dort ist allerdings verhalten. Grund ist der Frost im April. Vor allem in kühleren Seitentälern der Mosel oder an der Ruwer und der Saar haben damals die Trauben Schäden genommen. "In diesen Regionen stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob sich eine Lese überhaupt rentiert", schreibt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Wie die Lage ist, könnt ihr hier nachlesen: Zeltingen-Rachtig Frostschäden treffen nicht jeden Winzer Rieslinglese an der Mosel: Zwischen Totalausfall und normaler Ernte An der Mosel hat die Rieslinglese begonnen. Einige Winzer beklagen wegen des Frostes im Frühjahr einen Totalausfall. Bei anderen läuft die Lese normal - wie in Zeltingen-Rachtig. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 9.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:48 Uhr Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Lauterecken 🚆 Kleiner Service für alle Bahnreisenden: Weil Personal fehlt, fallen heute zwischen Kaiserslautern und Lauterecken wieder Züge aus. Ein Stellwerk kann laut Deutscher Bahn nicht besetzt werden, deswegen fahren gegen 13:30 Uhr die letzten Regionalbahnen für heute. Es soll aber einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Und morgen sollen wieder alle Züge zum Einsatz kommen. Auch in der Region Trier scheint es zu klemmen, auch hier fallen offenbar Züge wegen Personalmangels aus: #RB71 Ausfall #Trier(07:16) -> #Konz(07:28) & #Konz(07:35) -> #Trier(07:45)! Grund: kurzfristige Erkrankung von Personal Sendung am Mi. , 9.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:40 Uhr Wie gut ist die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen? Wenn ich krank bin und in ein Krankenhaus muss, möchte ich schnell da hin. Gerade in einem Notfall. So weit, so logisch. Viele Menschen im Kreis Altenkirchen befürchten, dass sie zu lange für den Weg ins nächste Krankenhaus brauchen. Denn: Mehrere Kliniken in der Gegend haben dicht gemacht, zuletzt das DRK-Krankenhaus in Altenkirchen. Deswegen gab's gestern im Kreistag eine Sondersitzung mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Ergebnis: Hoch findet, die medizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen sei weiterhin gesichert. Auch, wenn die Fahrwege ins nächste Krankenhaus für manche jetzt länger seien, sei "alles noch im Rahmen". Und er verwies auf das geplante Krankenhaus in Müschenbach im Westerwaldkreis. Bis das fertig ist, dauert es aber noch mindestens sieben Jahre... eine lange Zeit für die Menschen im Kreis Altenkirchen. Sendung am Mi. , 9.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr Das wird heute in RLP wichtig Wie muss das Stromnetz der Zukunft aussehen, wenn es künftig mehr Wärmepumpen und mehr E-Mobilität gibt? Antworten darauf gibt Energieministerin Katrin Eder (Grüne), sie stellt in Mainz heute die Stromnetzplanung des Landes vor. Erstmals und bundesweit einmalig waren auf Landesebene unter anderem Industrie, Stadtwerke, Kommunen und Netzbetreiber aufgerufen, ihre Planungen abzugleichen. Der Prozess gegen einen US-Soldaten vor dem Militärgericht auf der Air Base Spangdahlem wird fortgesetzt. Dabei sollen weitere Zeugen aussagen. Am Rande der Säubrennerkirmes in Wittlich war im vergangenen Jahr ein 28-jähriger Mann durch Messerstiche ums Leben gekommen. Noch immer ist unklar, wer der Täter war. Die Aussagen der Zeugen aus der Tatnacht passen nicht zusammen. Der Bund der Steuerzahler wird die 52. Ausgabe seines Schwarzbuches vorstellen - darin sind auch wieder Fälle aus Rheinland-Pfalz. Insgesamt sind es 100 aus ganz Deutschland, bei denen nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes nicht sorgsam mit Steuergeld umgegangen wurde.

6:01 Uhr Das Wetter in RLP: Viel Regen und viel Wind ⛈️ Ab heute wird es ungemütlich bei uns, es kommt viel, viel Regen runter: Im Hunsrück sind bis Freitag etwa 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Das ist so viel, wie normalerweise im ganzen Monat fällt, sagte SWR-Wetterexperte Stefan Laps in seiner Vorhersage am Dienstagabend. Und dazu wird's stürmisch, örtlich drohen Unwetter. Passt gut auf euch auf! Video herunterladen (25,8 MB | MP4)