Dauerregen setzt Süden und Westen von RLP immer mehr zu

Es sah heute lange so aus, als sei der Dauerregen in Rheinland-Pfalz nicht so schlimm. Erst war nur das Saarland betroffen. Aber das hat sich inzwischen geändert. Seit Freitagnachmittag gibt es im Süden und Westen von Rheinland-Pfalz immer mehr Rettungseinsätze wegen der Wassermassen.