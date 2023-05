per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz drohen heute Gewitter mit Starkregen, vereinzelt auch Sturmböen und Hagel. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Der Sonntag beginnt in Rheinland-Pfalz zunächst freundlich und warm bei 18 bis 24 Grad, im Bergland bei 16 Grad. Im Laufe des Tages ziehen aber von Südwesten her immer mehr Wolken und Schauer auf.

Ab dem frühen Nachmittag bilden sich vermehrt Gewitter, auch Unwetter sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lokal möglich. Örtlich heftige Starkregen sind ebenso zu erwarten wie Sturmböen und Hagel. In der Nacht zum Montag klingen die Gewitter nach und nach ab. Im Osten regnet es gebietsweise noch kräftig.

Tornado wütete Ende April nahe Mainz

Ende April hatte ein lokales Unwetter in einigen Ortschaften rund um Mainz große Schäden angerichtet. Teils mehrere Zentimeter große Hagelkörner hatten Autos beschädigt, Sturmböen hatten Ziegel von den Dächern gerissen und selbst große Bäume entwurzelt. Tage später wurde deutlich, dass wahrscheinlich ein Tornado über die Region gezogen war.

Mehrere Anwohner von Mainz-Ebersheim, wo das Unwetter am schwersten wütete, hatten den Sturm gefilmt. Auf einem Video war der Tornado zu sehen. Nicht nur in Mainz-Ebersheim, sondern auch in Klein-Winternheim, Mommenheim, Zornheim und Nierstein gab es Schäden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Montag und Dienstag werden mild und regnerisch

Danach gab es auch Vorwürfe, der Deutsche Wetterdienst hätte offiziell warnen müssen. Ein DWD-Sprecher erklärte, in Messstationen in der Region habe es keine Anzeichen gegeben, die Warnung zu einer amtlichen Unwetterwarnung hochzustufen.

Auch für den heutigen Sonntag hat der Wetterdienst bisher keine Unwetterwarnung herausgegeben, weist aber auf die Gefahr eines Unwetters hin. Nach dem unbeständigen Sonntag bleibt es auch am Montag stark bewölkt, örtlich sind weitere Schauer zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad, in höheren Lagen auf 16 Grad. Ähnlich präsentiert sich das Wetter am Dienstag.