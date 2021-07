Nach der Flutkatastrophe drohen Rheinland-Pfalz weitere Unwetter. Ab Samstag sagen die Meteorologen wieder Gewitter und Starkregen voraus - aber nicht in dem Maße wie vergangene Woche.

Nachdem der Sommer in Rheinland-Pfalz unmittelbar nach der Flutkatastrophe Einzug gehalten hat, wird es ab dem Wochenende wieder gewittrig und nass. Und auch Unwetter mit Starkregen sind örtlich möglich.

Bis Freitag soll es sonnig bleiben. In der Nacht zum Samstag oder am frühen Samstagmorgen werde aber ein weiteres Tief erwartet, sagt Peter Schwarz vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Dann müssten sich die Menschen in Rheinland-Pfalz erneut auf Gewitter und lokal kräftigen Regen einstellen. Das gelte auch für die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen.

Deutlich geringere Regenmenge erwartet

Allerdings - so Schwarz: "Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir in der vergangenen Woche hatten". Dort waren an einem Tag in den Katastrophengebieten im Norden von Rheinland-Pfalz 150 bis 200 Liter Wasser pro Quadratmeter gefallen. Diesmal werde es voraussichtlich nur etwa ein Zehntel dieser Menge geben.

Dennoch könnten natürlich wieder Keller volllaufen und Straßen überspült werden, warnt Schwarz. Vorsicht sei vor allem dort geboten, wo die Böden durch das Unwetter vor einer Woche noch sehr aufgeweicht seien und viele Hänge kurz vor dem Abrutschen stünden. Es könne leicht neue Erdrutsche geben, aber auch kurzzeitig ansteigende Flusspegel.

Eine Wetterberuhigung sei erst am Sonntagabend zu erwarten, allerdings bleibe es in der kommenden Woche wohl auch eher wechselhaft.