Unwetter und Starkregen haben am Sonntagabend in mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz für Überschwemmungen und Schäden gesorgt. In Römerberg in der Pfalz liefen etliche Keller voll. Besonders betroffen war auch der Westerwald. In Daaden mussten 30 Bewohner vorübergehend ihre Häuser verlassen.