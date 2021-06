Der Deutsche Wetterdienst warnt: Die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich heute wieder auf Gewitter mit teils Hagel einstellen.

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf bleibt es wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet.

Unwettergefahr vor allem ab dem Mittag

Ab Mittag besteht demnach vor allem in der Pfalz und in Rheinhessen Unwettergefahr mit heftigem Starkregen und kleinkörnigem Hagel.

Die Temperaturen steigen auf zwischen 22 Grad in der Hocheifel und 27 Grad an Rhein, Mosel und Saar. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer und Gewitter nach bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad. Am Donnerstag soll es den Meteorologen zufolge sonnig werden bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es in einigen Regionen Unwetter gegeben. Im Kreis Bad Kreuznach regnete es so stark, dass es zu Überschwemmungen kam. Betroffen war unter anderem die Verbandsgemeinde Rüdesheim. In Kaiserslautern beschädigte das Unwetter die Technik eines Freibades, das deshalb geschlossen werden musste.