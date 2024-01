Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Skigebiete: Wintersport in Hunsrück und Eifel Einerseits Warnung vor Extremwetter morgen, aber andererseits auch Freude auf Ski und Rodel in Rheinland-Pfalz. In den Ski-Gebieten im Hunsrück und der Eifel könnte in einigen Tagen Wintersport möglich werden. Die Zweckverbände Schwarzer Mann und Erbeskopf teilten auf Anfrage des SWR mit, dass sie sich vorbereiten, um die Lifte am Wochenende zu öffnen. Bevor die Schneekanonen angeworfen werden könnte, müsse aber erst genügend natürlicher Schnee fallen. Das erwarten Meteorologen für den morgigen Mittwoch. In diesem Winter konnte bislang weder am Erbeskopf noch am Schwarzen Mann Ski gefahren werden. Darüber berichtete SWR4 RLP, Trier, am 16. Januar 2024 um 9:30 Uhr

9:41 Uhr Update Verfolgungsjagd: Ein Täter noch auf der Flucht Nach der Verfolgungsjagd über die A61 sucht die Polizei noch immer nach einem der Täter. Zwei konnten festgenommen werden. Die Drei hatten offenbar in Münstermaifeld eingebrochen und waren ertappt worden. Danach waren sie geflüchtet. Die Polizei verfolgte sie über die A61 etwa 70 Kilometer bis NRW. Dort baute das Auto der Einbrecher einen Unfall und landete auf dem Dach. Zu Fuß flüchteten die Täter in ein Waldstück, wo sie von einem Hubschrauber aufgespürt wurden. Ein Täter entkam. SWR Nonstop News

9:30 Uhr Unwetterlage: Wetterdienst warnt vor Schnee und extremer Glätte "Morgen Kinder wird's was geben": Zieht euch warm an und seid wettermäßig bitte auf alles vorbereitet! Am Mittwoch sind in Rheinland-Pfalz kräftige Schneefälle zu erwarten. Und vor allem soll es auch gefrierenden Regen geben. Es bestehe teils extreme Glättegefahr, so die Warnung der Wetterexperten. Schuld ist "Gertrud", das Tief. Gertrud habe Unwetterpotenzial. Teils seien bis zu 40 cm Schnee möglich.

9:23 Uhr ...Und sonst so am 16. Januar?... ...1972: Ein Runderlass des Bundesinnenministers Hans-Dietrich Genscher wird veröffentlicht, laut dem die Bezeichnung "Fräulein" aus dem Amtsdeutsch verschwinden soll. Demnach solle unter anderem auf Urkunden und Dokumenten von nun an jede weibliche Erwachsene mit "Frau" angeredet werden. ...1962: In der Karibik beginnen die Dreharbeiten zum Film "James Bond jagt Dr. No", dem ersten Kinofilm der Reihe über den Superagenten 007. Hauptdarsteller ist Sean Connery. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / akg-images | akg-images ...1920: In den USA tritt das bundesweite Alkoholverbot (Prohibition) in Kraft. Der 18. Zusatzartikel zur Verfassung verbietet die Herstellung und Lagerung, den Transport, den Verkauf und Handel sowie den Besitz von Alkohol. Ausgenommen sind medizinische Zwecke. Vor allem die Protestanten hatten sich für die Prohibition stark gemacht. Das Verbot soll helfen, Probleme wie Armut, Gewalt und Verbrechen, die oft mit Alkohol in Verbindung gebracht werden, in den Griff zu bekommen.

8:38 Uhr Hochschule Koblenz: Neue Studiengänge zu KI Die Hochschule Koblenz plant neue Studiengänge zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Demnach sollen die Studierenden in verschiedenen Fachbereichen lernen, wie und wo KI angewandt werden kann. Die Hochschule Koblenz forscht und lehrt nach eigenen Angaben schon seit Jahren zur Künstlichen Intelligenz, beispielsweise im Bereich Gesundheit. In den kommenden Semestern will die Hochschule das an den beiden Standorten in Koblenz und Remagen weiter ausbauen. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 16. Januar 2024, um 8:30 Uhr

8:18 Uhr Talbrücke Pfeddersheim soll schnell repariert werden Die Schäden an der Talbrücke Pfeddersheim an der A61 bei Worms sollen so schnell wie möglich repariert werden, so die zuständige Autobahn GmbH. Die Brücke ist seit dem Wochenende in Richtung Koblenz nur noch einspurig befahrbar. Grund sind Schäden an den Übergängen zwischen Brücke und Autobahn. Sie waren bei Kontrollen entdeckt worden.Die Talbrücke Pfeddersheim wird täglich von rund 45.000 Fahrzeugen genutzt, jedes vierte davon ist ein Lkw. Darüber berichtete SWR4 RLP, Mainz, am 16. Januar 2024 um 7:30 Uhr

8:13 Uhr 77. Weinbautage beginnen Neues in Sachen Weinbau ist heute in Neustadt an der Weinstraße zu erwarten. Dort beginnen am Vormittag die 77. Pfälzischen Weinbautage. Das ist eine Fachveranstaltung für Weinbaubetriebe. Dabei geht es unter anderem um die Bekämpfung von Rebkrankheiten, die Akzeptanz von Pflanzenschutzmitteln und darum, welche Neuanlagen im Weinbau angesichts des Klimawandels am besten geeignet sind. Morgen hält der Weinbauverband Pfalz in Neustadt seine Jahreshauptversammlung ab. Darüber berichtete

7:06 Uhr Energieversorgung Mittelrhein warnt weiter vor Betrügern Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter ausgeben. In Wahrheit veranlassen sie aber mit den Kundendaten heimlich einen Stromanbieterwechsel. Die Betrüger geben vor, den Zählerstand ablesen zu müssen, angeblich im Auftrag der EVM. Stattdessen sind sie auf einen Wechsel des Energieanbieters aus, um dann Provision zu kassieren. Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 16. Januar 2024 um 6:30 Uhr

7:00 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Wiesbaden gibt das Statistische Bundesamt heute die Inflationsrate für Dezember und das Gesamtjahr 2023 bekannt. Die Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Inflation war 2023 hoch. Nach vorläufigen Daten fiel die Inflation im Schnitt des vergangenen Jahres mit 5,9 Prozent niedriger aus als im Jahr zuvor mit damals 6,9 Prozent. In Coburg beginnt der Prozess gegen einen 18-Jährigen wegen Mordes an einer Blumenverkäuferin. Der damals 17 Jahre alte Jugendliche soll im März 2022 eine 50 Jahre alte Mitarbeiterin in einem Blumenladen in Lichtenfels mit einem Messer getötet haben. In Los Angeles fand in der Nacht die 75. Emmy-Verleihung statt. Am Montagabend (Ortszeit) zeichnet die Television Academy die besten zur Hauptsendezeit ausgestrahlten US-Fernsehprogramme aus ("Primetime Emmys"). Nach deutscher Zeit erfolgte die Preisübergabe heute in den frühen Morgenstunden.

6:52 Uhr 1. FCK muss Geldstrafe zahlen Ein Blick auf den Fußballsport am Morgen: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss rund 22.000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Sportgericht des DFB entschieden. Grund für die Geldstrafe: Beim Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg hatten FCK-Fans Anfang Dezember Bengalische Fackeln gezündet. Außerdem hatte ein Zuschauer ein Feuerzeug aufs Spielfeld geworfen. Kaiserslautern hat die Strafe akzeptiert. Darüber berichtete SWR4 RLP, Kaiserslautern, am 16. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:44 Uhr Pfälzer Ursaurier geht viral Er ist aber auch wirklich niedlich, oder?! Und er ist ein echter Pfälzer! Stenokranio boldi heißt dieser Ursaurier, der vor kurzem im Kreis Kusel entdeckt worden ist. Er lebte wahrscheinlich vor rund 300 Millionen Jahren - also noch vor den Dinosauriern - und war eines der größten Raubtiere seiner Zeit. Und jetzt ist Stenokranio boldi auch noch ein Internet-Star! Am Wochenende ging das Bild, wie er ausgesehen haben könnte, viral. Die User bei X (vormals Twitter), Facebook und Instagram zeigten sich regelrecht verliebt in die neue Saurier-Art und bastelten begeistert Memes. Hier nur ein Beispiel... In der Nähe von Kaiserslautern wurde eine bisher unbekannte Ursaurier-Art gefunden. Stenokranio boldi lebte vor 300 Millionen Jahren. Also quasi fast als Zeitzeuge des letzten Dreiers der Roten Teufel 🦕 #fckaiserslautern___Uhrzeit-Fund: @fums_magazin pic.twitter.com/TeETJ4xBAQ Da muss man selbst als FCK-Fan schmunzeln, oder?

6:18 Uhr Wilde Verfolgungsjagd mit Unfall, Hubschrauber und Festnahme Spannend ging es am Abend im Norden von Rheinland-Pfalz zu: In Münstermaifeld wurden drei Einbrecher vom Hauseigentümer überrascht und flüchteten. Das Auto konnte laut Polizei gestellt werden, aber die Insassen flüchteten erneut. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd bis Nordrhein-Westfalen. Dort hatte das Auto der Einbrecher einen Unfall, landete auf dem Dach und die Männer türmten zu Fuß weiter, versteckten sich dann in einem Waldstück. Ein Hubschrauber wurde eingesetzt, offenbar mit Wärmebildkamera. Mit vielen Einsatzkräften aus RLP und NRW gelang es, zwei der Männer festzunehmen. Ein dritter Täter ist wohl noch auf der Flucht. SWR NonstopNews Darüber berichtete SWR4 RLP, Koblenz, am 16. Januar 2024 um 6:30 Uhr

6:10 Uhr Kassiererin in Aldi-Markt nahe Rüsselsheim erschossen Eine schreckliche Tat hat sich gestern Abend bei unseren Nachbarn in Hessen ereignet. In einem Aldi-Markt in Mörfelden-Walldorf, nahe Rüsselsheim, hat ein Mann offenbar eine 38-jährige Kassiererin erschossen und sich danach selbst getötet. Die beiden haben sich offenbar gekannt. Weiteren Kunden, die im Supermarkt waren, passierte nichts nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Diese wurden anschließend von einem Seelsorger und Polizisten betreut. Alle Details haben meine Kollegen von der Hessenschau für euch: Hessenschau: Angriff in Supermarkt in Mörfelden-Walldorf

6:04 Uhr ❄️ Das Wetter in RLP: Winterlich kalt Handschuhe, Mütze und Schal solltet ihr auch heute wieder anziehen, bevor's raus geht. Denn auch heute wird es kalt in Rheinland-Pfalz: Am Dienstagmorgen liegen die Temperaturen zwischen -1 und -5 Grad. Am Nachmittag kommt dann immer häufiger die Sonne zum Vorschein. Wirklich wärmer wird's dennoch nicht: Dann gibt's Temperaturen zwischen -3 und und 2 Grad. Video herunterladen (25,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Zweibrücken ist heute Prozessauftakt wegen versuchten Totschlags. Eine Frau ist angeklagt, im Sommer 2023 in Pirmasens in alkoholisiertem Zustand einer anderen jungen Frau so mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, dass diese aus dem Fenster stürzte. Beim Sturz verletzte sich die damals 17-Jährige leicht. Im Mainzer Landtag trifft sich der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen. In der heutigen Sitzung geht es unter anderem um Genitalbeschneidung an Mädchen und Frauen sowie um das Bundesförderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen". In Neustadt an der Weinstraße starten heute die 77. Pfälzischen Weinbautage. Die Fachveranstaltung für Weinbaubetriebe in der Pfalz wird von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, dem Weinbauverband Pfalz im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V., dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz sowie dem Weincampus Neustadt veranstaltet. Außerdem ist am Nachmittag die Jahreshauptversammlung des Weinbauverbandes Pfalz.