Unwetter über Rheinland-Pfalz, weitere Bahn-Sperrungen, Sportler für Olympia

6:23 Uhr

Zeltlager im Westerwald abgebrochen - Gewitter drohte

Nicht nur in Trier hat es in der Nacht gewittert. In Freilingen im Westerwaldkreis ist am Montagabend ein Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr abgebrochen worden.

Wegen eines heraufziehenden Unwetters wurden rund 800 Kinder, die dort seit Samstag zelteten, von Einsatzkräften in Dorfgemeinschaftshäusern untergebracht, so das Polizeipräsidium Koblenz. Dort konnten sie von ihren Eltern abgeholt werden.