Aufräumen und doch schon wieder mit dem Schlimmsten rechnen. Das Wetter und seine Folgen bringen viele Menschen in RLP an die Grenze ihrer Kräfte.

7:20 Uhr Falsche Briefwahlunterlagen in der Verbandsgemeinde Montabaur Etwa 600 Briefwähler in der Verbandsgemeinde Montabaur haben falsch nummerierte Wahlscheine erhalten. Grund war laut Gemeindeverwaltung ein Programmierungsfehler im Datensystem, das von allen Kommunalverwaltungen genutzt wird. Die falsch nummerierten Scheine für die Wahlen am 9. Juni seien ungültig. Die betroffenen Wählerinnen und Wähler bekommen den Angaben zufolge neue Wahlunterlagen zugeschickt. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:10 Uhr 🚓 Geldautomat in Wincheringen gesprengt - Verdächtige festgenommen Sehr häufig haben wir in den vergangenen Monaten Meldungen dieser Art: Geldautomat gesprengt, keine Spur von den Tätern. Gestern, am Pfingstmontag, war das, erfreulicherweise, mal anders 🙂. Denn, nachdem Unbekannte in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) einen Geldautomaten in die Luft gejagt hatten, konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter dank Zeugenhinweisen festnehmen. Die ganze Geschichte haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Trier: Wincheringen Unfall mit Fluchtfahrzeug Nach Geldautomatensprengung bei Trier: Mutmaßliche Täter festgenommen Am frühen Montagmorgen ist in Wincheringen im Kreis Trier-Saarburg ein Geldautomat gesprengt worden. Inzwischen gab es mehrere Festnahmen. 10:00 Uhr Leute SWR1 Rheinland-Pfalz

6:58 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und von Außenminister Hussein Amirabdollahian sind im Iran Trauerfeierlichkeiten geplant. Zunächst soll es eine Zeremonie im Nordwesten in der Provinzhauptstadt Tabris geben. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Ghom vorgesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, informieren in Berlin über die Fallzahlen politisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass die Zahl linksextremer Gewalttaten im Jahr 2023 gestiegen ist. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz mit Sturm auf den Bundestag geplant haben: In Frankfurt am Main beginnt der zweite Terrorprozess gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Der 72-Jährige ist als ein mutmaßlicher Rädelsführer angeklagt, er muss sich gemeinsam mit acht weiteren Männern und Frauen vor dem Oberlandesgericht verantworten.

6:46 Uhr Zugausfälle wegen Unwetterschäden auf Strecke Trier-Saarbrücken Auf der Bahnstrecke Trier - Saarbrücken fallen laut der Deutschen Bahn auch heute und die nächsten Tage die Regionalzüge aus. Hintergrund sind Schäden nach dem Unwetter. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:14 Uhr Die Lage auf den Straßen Es sind Pfingstferien im Land. Auf den Straßen sollte es daher heute und in den nächsten Tagen etwas ruhiger zugehen. Aber, schaut zur Sicherheit lieber nochmal in unseren Verkehrsticker zur aktuellen Lage. Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:08 Uhr So wird das Wetter im Land Der nächste Regen ist angekündigt für Rheinland-Pfalz. Allerdings gibt es laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke auch eine beruhigende Nachricht: Die Wettermodelle zeigen, dass es schwächer regnen soll, als am Wochenende - wenn auch lokal erneut stärkere Regenfälle möglich sind. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Während die einen aufräumen, bereiten sich viele andere bei uns im Land schon wieder auf neue starke Regenfälle vor. Im Laufe des Tages soll es losgehen. Wir halten euch auch dann wieder in unserem Unwetter-Ticker auf dem Laufenden! Vor dem Amtsgericht in Ludwigshafen müssen sich zwei mutmaßliche Fluchthelfer verantworten. Sie sollen einem Häftling der JVA Mannheim geholfen haben, nach einem Arztbesuch in Ludwigshafen zu entkommen. Angeklagt ist unter anderem eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt, in der der Häftling zum Fluchtzeitpunkt eingesessen hatte. Der Häftling war später in der Nähe von Heidelberg wieder gefasst worden. In Zweibrücken beginnt heute der Prozess gegen zwei Brüder. Sie sollen sich nacheinander über mehrere Jahre hinweg an der minderjährigen Tochter von einem der beiden Männer vergangen haben.