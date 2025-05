per Mail teilen

Am frühen Abend ist ein Unwetter mit starkem Regen über Worms und den Kreis Alzey-Worms gezogen. In Worms liefen zwei Lagerhallen voll.

Die Feuerwehr zählte in Worms 60 Einsätze sowie 20 im Kreis Alzey-Worms, vor allem in der Verbandsgemeinde Monsheim. In Worms seien zwei Lagerhallen voll Wasser gelaufen. Auch Keller liefen voll und Gullydeckel wurden ausgehoben.

Ab etwa 18 Uhr war es nach Angaben der Feuerwehr Mainz zu Unwettereinsätzen der Freiwilligen Feuerwehren und der Feuerwehr Worms gekommen.

Gewitterlage beruhigt - Einsätze laufen

Derzeit seien alle Kräfte dort im Einsatz und die Intergrierte Leitstelle Mainz kümmere sich um die Notrufannahme und die Alarmierung der Einsatzkräfte.

In der Leitstelle seien die Kapazitäten erhöht worden, hieß es auf SWR-Anfrage. Inzwischen habe sich die Gewitterlage beruhigt, es kämen aber noch Notrufe an.

Das Unwetter zog auch über Nieder-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, hinweg. Ein Baumarkt in der Gemeinde wurde vorübergehend evakuiert. Das teilte die Feuerwehr Mainz mit. Wasser war durch das Dach des Gebäude eingedrungen, in Stromleitungen gelangt und hatte einen Kurzschluss ausgelöst. Vorsorglich wurde die Kundschaft mit Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert, den Baumarkt zu verlassen. Verletzt wurde niemand.

Weitere Informationen der Feuerwehr sollen folgen.

SWR-Wetter-Moderatorin Claudia Kleinert sagte am Mittwochabend in der Vorhersage, dass die Schauer und Gewitter über Rheinland-Pfalz in der Nacht nach Südosten abziehen würden.

Zunächst meist dichte Wolken am Vatertag

Christi Himmelfahrt beginne dann mit dichten Wolkenfeldern. Etwas Sonnenschein gebe es am Rhein entlang. Im Laufe des Nachmittags lockere es von Süden her etwas mehr auf. Es wird 18 bis 22 Grad warm. Auch am Freitag bleibt es trocken und es wird etwas sonniger und wärmer.

Am Samstag folgen im Norden des Landes neue Schauer und Gewitter. Am ehesten sonnig ist es im Süden und die Höchstwerte liegen dort bei 30 Grad. Am Sonntag regnet es vor allem im Osten und Südosten und es wird etwas kühler.