Sturm, Hagel und Starkregen haben in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 etwas weniger Schaden angerichtet als im Jahr davor. Das geht aus der Naturgefahrenbilanz der Versicherungswirtschaft hervor. Demnach haben Unwetter und Hochwasser Schäden in Höhe von 90 Millionen Euro verursacht, 7 Millionen weniger als im Jahr davor. Erstmals wurden 2020 auch die Schäden an Kraftfahrzeugen erfasst, die in Rheinland-Pfalz zu sätzlich 12 Mio Euro ausmachten. Statistisch gesehen war das Saarland am meisten von Naturgefahren betroffen. Rheinland-Pfalz rangiert auf Platz vier. Bundesweit mussten die Versicherer knapp 2 Milliarden Euro für entstandene Schäden auszahlen Da in die Statistik nur versicherte Schäden einfließen und nicht alle Häuser gegen alle Naturschäden versichert sind, dürfte der tatsächliche Schaden noch höher liegen.