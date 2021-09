Ein Unwetter mit Starkregen ist am Freitag über Teile des Rhein-Lahn-Kreises gezogen. In der Gemeinde Sauerthal wurden Straßen überflutet, Keller liefen mit Schlamm und Wasser voll. In einigen Gärten sammelte sich Geröll. In einem Haus lief ein Heizöltank aus. Auch weitere umliegende Ortsgemeinden waren von Überflutungen betroffen.