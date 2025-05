In Rheinland-Pfalz hat es am Samstag teilweise schwere Gewitter mit Starkregen gegeben. In Trier stürzte durch das Unwetter eine Baumkrone auf mehrere Autos, die auf der B51 am Moselufer unterwegs waren. Dabei wurde ein Autofahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.