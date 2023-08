Eine Gewitterfront ist am Freitagabend und in der Nacht über Rheinland-Pfalz gezogen. Größere Schäden meldete die Polizei bisher nicht. Regional stürzten Bäume um.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitagnachmittag seine Unwetterwarnung aufgehoben. Am späten Freitagabend und in der Nacht zog eine Gewitterfront über Rheinhessen und das Rhein-Main-Gebiet.

Im Raum Worms ließen heftige Windböen in der Nacht zahlreiche Bäume umstürzen. Die Feuerwehr musste sie zersägen und von Straßen räumen. Auch parkende Autos wurden getroffen. Dazu fiel starker Regen. Vor allem die L425 bei Mörstadt und Abenheim war nach Angaben der Polizei betroffen. Der Verkehr wurde auf die A61 abgeleitet. Über Personenschäden sei nichts bekannt, teilte die Polizei mit. In Alzey liefen einige Keller voll Wasser.

Sowohl im Norden von Rheinland-Pfalz als auch in den Regionen Trier, Eifel, Vulkaneifel, Mosel und Hunsrück richtete das Wetter nach SWR-Informationen keine nennenswerten Schäden an. Schlamm und Geröll wurden zwischen Kell am See und Schilling auf die L143 gespült. Die Straßenmeisterei konnte die Straße jedoch schnell reinigen. Regen und Donner gab es auch in der Pfalz. Nennenswerte Schäden meldete die Polizei bisher nicht.

Gewitter legte Stellwerk lahm

Am Freitagmorgen hatten erste Gewitter die Pfalz erwischt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, konnten wegen des Gewitters vorübergehend keine Züge zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer fahren. Grund sei ein Blitzeinschlag gewesen, wodurch ein Stellwerk lahmgelegt worden sei. Der Schaden konnte jedoch schnell behoben werden.

Hitzewelle endet am Samstag

Am Wochenende soll sich die Wetterlage dann endgültig beruhigen. Es kann noch einzelne Schauer geben. Und der Wetterumschwung ist da - die Hitzewelle vorerst Geschichte.

Am Samstag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, es bleibt überwiegend trocken. Zudem kühlt es etwas ab, die Höchstwerte liegen nur noch bei 21 bis 25 Grad. Am Sonntag sollen die Maximaltemperaturen dann bei 19 bis 23 Grad und am Montag bei 16 bis 21 Grad liegen. Sowohl am Sonntag als auch am Montag wird es heiter bis wolkig mit vereinzelten Schauern. Am Sonntag zeigt sich die Sonne auch in längeren Abschnitten.