Behörden und Wetterdienste haben für das Wochenende Unwetter angekündigt - auch über den Krisengebieten in Rheinland-Pfalz. Bislang ist die Lage ruhig, doch freiwillige Helfer müssen die Region verlassen.

Am Samstag sind erste, teils kräftige Regenschauer über Rheinland-Pfalz hinweg gezogen. Die Behörden meldeten jedoch bis zum Nachmittag keine größeren Unwetterlagen.

In den vergangenen Tagen waren unter anderem für die ohnehin von der Hochwasserkatastrophe betroffene Krisenregion entlang der Ahr lokale Starkregenfelder prognostiziert worden. Die Gewitter sollen laut Deutschem Wetterdienst jedoch erst am Abend in der Region ankommen. Sowohl der Krisenstab des Landes Rheinland-Pfalz als auch die Polizei in Koblenz rechnen damit, dass im Kreis Ahrweiler am Sonntagmorgen stärkere Regenfälle aufziehen könnten.

Warnung vor Unwettern im Kreis Ahrweiler per Lautsprecher

Der Kreis selbst warnte bereits am Samstagvormittag unter anderem in Schuld mit Lautsprecherdurchsagen vor den Unwettern und forderte Anwohner und Helfer auf, dem Flussufer fern zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen.

Der Katastrophenschutz informierte die Bürger des Ahrgebiets wegen der vorausgesagten Unwetter zudem mit Flyern. Demnach sind sind die Ortschaften Schuld, Insul und Dümpelfeld potenziell stärker von den Unwettern bedroht. Auch in der Stadt Bad Neuenahr und der Ortsgemeinde Müsch könnte es zu überfluteten Straßen kommen.

Eine akute Hochwassergefahr für die Ahr bestehe aber nicht, ist in dem Flyer zu lesen. Durch zerstörte Kanalisationen könnten aber Keller volllaufen. Am Sportplatz in Leimersdorf der Verbandsgemeinde Grafschaft wurde eine Notunterkunft eingerichtet, die auch in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen soll. Shuttlebusse dorthin sind eingerichtet.

Katastrophenbehörde schickt freiwillige Helfer weg

Mit dem Start des Wochenendes waren so viele freiwillige Helferinnen und Helfer in die Region gekommen, dass sich auf den Zufahrtsstraßen lange Staus bildeten. Die Polizei sagte dem SWR am Samstagmorgen, auf den wenigen noch intakten Straßen kämen die Hilfs- und Rettungskräfte kaum durch.

Das Verkehrschaos sorgte auch dafür, dass Müllwagen nicht mehr in die Orte entlang der Ahr kamen. Sie sollten eigentlich die meterhohen Müllberge der ausgeräumten Häuser abtransportieren. Einsatzkräfte befürchteten, dass der Müll an den Straßenrändern und in Ufernähe vom angekündigten Starkregen weggeschwemmt werden und möglicherweise die Kanalisation verstopfen könnte.

Am Mittag forderte dann die Katastrophenschutzbehörde ADD alle freiwilligen Helfer auf, nicht mehr ins Krisengebiet zu fahren beziehungsweise dieses zu verlassen. In einer Mitteilung hieß es, "aufgrund der starken Niederschläge, der zerstörten Infrastruktur und der extrem unübersichtlichen Verkehrssituation fordern wir alle anreisenden Helferinnen und Helfer auf, das Krisengebiet Ahr in den nächsten Tagen nicht aufzusuchen". Es werden den Angaben nach Shuttle-Busse eingesetzt, die die Helfer zurückbringen. Nur so sei die Durchführung koordinierter Hilfeleistungen möglich.

ADD verbietet Individualverkehr am Sonntag und Montag

Am Nachmittag teile die ADD dann mit, dass der Individualverkehr in Dernau, Rech und Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag und Montag per Allgemeinverfügung untersagt wird. Anwohner, die Müllabfuhr und offizielle Einsatzkräfte sind von dem Verbot ausgenommen.