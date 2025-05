In Rheinland-Pfalz hat es am Samstag teilweise schwere Gewitter mit Starkregen gegeben. In Trier stürzte eine Baumkrone auf mehrere Autos. Eine Person wurde schwer verletzt.

In mehreren Regionen in Rheinland-Pfalz hat es Samstagnachmittag schwere Gewitter gegeben. In Trier stürzten dabei mehrere Bäume um. Großen Schaden verursachte eine Baumkrone, die auf mehrere Autos fiel, die auf der B51 am Moselufer unterwegs waren. Dabei wurde ein Autofahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Eine Person in Trier durch Unwetter schwer verletzt

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeuges blieben unverletzt. Mehrere Einsatzkräfte waren im Einsatz - darunter die Polizei Trier sowie die Berufsfeuerwehr. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet.

Hagelkörner, Blitzeinschläge, umgestürzte Bäume in Rheinhessen

Im Raum Mainz brachten die Unwetter nicht nur Starkregen, sondern auch kirschkerngroße Hagelkörner mit sich. Die dortige Leitstelle verzeichnete über 20 Einsätze der Feuerwehr, die wegen umgestürzter Bäume und Überschwemmungen gerufen wurde.

In Schwabenheim sicherten die Einsatzkräfte Deckenteile, die sich durch eintretendes Wasser gelöst hatten, wie die Feuerwehr mitteilte. In Gau Algesheim und Bad Kreuznach führten umgestürzte Bäume zu Einschränkungen im Bahnverkehr. In Gau Algesheim brannte nach einem Blitzeinschlag ein Schuppen, in Alzey stand eine Gartenhütte in Flammen.

Umgestürzte Bäume sorgen für Zugausfälle

Im Zugverkehr in Rheinland-Pfalz haben die Gewitter ebenfalls für Probleme gesorgt. Wegen Streckensperrungen kam es zu Zugausfällen und Verspätungen im Regionalverkehr. Am stärksten betroffen war die Strecke zwischen Kusel und Landstuhl in der Pfalz. Dort musste die Deutsche Bahn am Abend den Verkehr aufgrund eines umgestürzten Baumes einstellen und die Fahrgäste mit Bussen zwischen den Bahnhöfen transportieren.