Rettungseinsätze nach Unwettern in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat es am Samstag teilweise schwere Gewitter mit Starkregen gegeben. In Trier stürzte eine Baumkrone auf mehrere Autos. Eine Person wurde schwer verletzt.

In mehreren Regionen in Rheinland-Pfalz hat es Samstagnachmittag schwere Gewitter gegeben. In Trier stürzten dabei mehrere Bäume um. Großen Schaden verursachte eine Baumkrone, die auf mehrere Autos fiel, die auf der B51 am Moselufer unterwegs waren. Dabei wurde ein Autofahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Eine Person in Trier durch das Unwetter schwer verletzt Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des zweiten Fahrzeuges blieben unverletzt. Mehrere Einsatzkräfte waren im Einsatz - darunter die Polizei Trier sowie die Berufsfeuerwehr. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet. Starkregen und Hagel in mehreren Regionen in Rheinland-Pfalz Auch im Norden von Rheinland-Pfalz brachte das Sturmtief heftigen Starkregen mit, zum Beispiel in Koblenz. In Rheinhessen fielen kirschkerngroße Hagelkörner. Inzwischen ist das Unwetter weiter gezogen und nur wenige Regionen im Land gelten noch als Gewittergebiet der Stufe 2. Auf dieser Karte des Deutschen Wetterdienstes kann man sich ein Bild über die aktuelle Lage verschaffen. Aktuelle Unwetterwarnungen des DWD für Rheinland-Pfalz