In Rheinland-Pfalz haben Unwetter am Freitag in mehreren Regionen Schaden angerichtet und für Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen war der Landkreis Bad Kreuznach.

Nach Polizeiangaben sind bei einem Hagelgewitter am Freitag im Raum Bad Kreuznach mehrere Keller vollgelaufen. Auch Straßen wurden überflutet und Gullydeckel hochgedrückt. Die Hagelkörner seien zum Teil so groß wie Zwei-Euro-Stücke gewesen.

Impfzentrum in Bad Sobernheim vom Unwetter betroffen

In Stromberg stand nach Angaben der Einsatzkräfte fast jede Straße unter Wasser. Auch die B41 war bei Bad Sobernheim an einer Abfahrt komplett überschwemmt. Eine Straße in Bad Sobernheim wurde so stark überflutet, dass das Wasser in das dortige Landesimpfzentrum lief. Teilweise fiel der Strom aus. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Impfbetrieb aber dennoch weitergeführt werden. Die Kühlung der Impfstoffe sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. In Bad Sobernheim liefen außerdem rund 20 Keller voll.

Doch auch über andere Regionen von Rheinland-Pfalz zogen Unwetter hinweg. So kam es nach Angaben der Polizei auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm vielerorts zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen.

‼️WARNUNG‼️ aktuell ist der Eifelkreis BIT-PRÜ stark vom Unwetter betroffen. Vielerorts geflutete Straßen und Keller. Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien arbeiten mit Hochdruck, um euch zu helfen. Bleibt bitte geduldig und fahrt vorsichtig. #BitBürgerPolizei #wirfüreuch

Unwetter verursacht Störungen im Zugverkehr

Im Landkreis Kusel sorgten Unwetterschäden für eine Störung des Zugverkehrs. Die Strecke zwischen Kusel und Altenglan musste gesperrt werden. Aufgrund von Starkregen und Hagel sei in Braubach im Rhein-Lahn-Kreis eine Unterführung mit Wasser vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen eines umgestürzten Baumes sei zudem die Bundesstraße 42 bereits am Donnerstagabend zeitweise gesperrt worden. Auch im nahegelegenen Kamp-Bornhofen gab es vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, überspülte Straßen und einen Hangrutsch, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ein Polizeisprecher in Koblenz sprach am Freitagnachmittag von umgestürzten Bäumen und überfluteten Kellern. Insgesamt seien die Unwetter aber nicht großflächig aufgetreten, sondern lokal begrenzt gewesen. In und rund um Kaiserslautern musste die Feuerwehr ebenfalls mehrfach anrücken, weil Wasser in Keller lief und Fahrbahnen überschwemmt waren. Laut Polizeiangaben mussten einige Straßen gesperrt werden.

In Ludwigshafen-Rheingönheim rückten Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand aus, der durch Blitzeinschlag verursacht worden war. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Das Haus sei weiterhin bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Auch weiterhin Unwetter für Rheinland-Pfalz gemeldet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet laut Mitteilung für Samstag wieder Starkregen, allerdings weniger verbreitet als am Donnerstag und Freitag.

Schon am Donnerstag hatte es in Teilen von Rheinland-Pfalz heftige Gewitter gegeben. In Talling (Kreis Bernkastel-Wittlich) mussten vier Häuser nach Starkregen von Schlamm befreit werden. Vollgelaufene Keller und Unterführungen gab es auch in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) und im benachbarten Kamp-Bornhofen. In Kaiserslautern wurde die Technik des Warmfreibads beschädigt.