Auch am Sonntag blieb Rheinland- Pfalz nicht von Unwettern verschont. Am Nachmittag traf es Mayen in der Vulkaneifel: Das Unwetter kam mit heftigem Wind, Starkregen und auch Hagel.

Straßen wurden überschwemmt und vielerorts drückte das Wasser Gullydeckel hoch. In der Innenstadt stürzten mehrere Bäume um. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen und Straßen wieder freizuräumen. Auch die Garage der Polizei wurde überflutet: Die Beamten mussten durch knöcheltiefes Wasser zu den Einsatzfahrzeugen waten. Ein umgestürzter Baum blockierte zeitweise die Bundesstraße 258 zwischen Mayen-Kürrenberg und Hirten. Die Feuerwehr hat das Hindernis bereits beseitigt. Verletzt wurde niemand. Auch in Zell an der Mosel Gewitterschäden Auch in Zell an der Mosel sind wegen eines Gewitters am Sonntagabend einige Keller vollgelaufen. Nach Polizeiangaben wurden auch mehrere Straßen zeitweise überflutet. In die Grundschule in Zell-Kaimt drangen Wasser und Schlamm ein. Die Schule bleibt laut Polizei deshalb heute geschlossen. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz. Im Moselort Graach fiel während eines Gewitters ein Baum auf ein Buswartehäuschen. Laut Polizei hielt sich glücklicherweise niemand darin auf. Das Wartehäuschen wurde zerstört.