Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr Ciao und bis morgen! Und das war es auch schon wieder vom heutigen Ticker. Ich bin morgen wieder am Start - bis dahin halten wir euch wie immer auf dem Laufenden, im Web, in der App und via Social Media. Habt noch einen schönen Montag, hoffentlich ohne üble Gewitter!

9:20 Uhr Jugendlicher wegen mehrerer Delikte vor Gericht Gleich wegen mehrerer Delikte steht ein 17-Jähriger vor dem Amtsgericht Speyer. Laut Anklage soll er - ohne Führerschein - mit einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen sein. Den Schlüssel hatte der Pkw-Besitzer wohl verloren, der Jugendliche hatte ihn an sich genommen. Betrunken prallte er dann mit dem Wagen gegen mehrere andere Autos und schließlich gegen ein Geländer. Es entstand erheblicher Schaden. Drogenbesitz und Diebstahl listet die Anklageschrift außerdem auf. Der Fall wird vor dem Jugendgericht verhandelt, daher ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 19. Juni 2023 um 8.30 Uhr

9:03 Uhr Mehr IT-Sicherheit für die Verwaltung Nicht nur Zeitungsverlage werden Opfer von Cyberangriffen, Hacker haben schon ganze Verwaltungen lahmgelegt. Wie etwa im Rhein-Pfalz-Kreis vor gut acht Monaten. Um das für die Zukunft auszuschließen, haben der Landrat des Kreises, Clemens Körner (CDU), und der rheinland- pfälzische Minister für Digitalisierung, Alexander Schweitzer (SPD), jetzt eine Zielvereinbarung für IT-Sicherheit unterzeichnet. Dazu sollen die Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) angewendet werden. Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis ist die erste in Rheinland-Pfalz, die sich zu diesen hohen Standards selbst verpflichtet. Nach Angaben des Kreises ist die komplette Netz-Infrastruktur der Kreisverwaltung zwar neu aufgebaut. Allerdings müssten immer noch Computer angeschlossen und Programme der Verwaltung installiert werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 19. Juni 2023 um 8:30 Uhr

8:49 Uhr Cyberangriff auf Mediengruppe - Zeitungen mit Notausgabe Manche Zeitungsleser und Leserinnen (soll es ja noch geben) in der Region Trier hatten heute früh vermutlich eine dünnere Ausgabe in der Hand als sonst. Grund: Die Mediengruppe Rheinische Post, zu der auch der Trierische Volksfreund und der Pfälzische Merkur gehören, ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die Zeitungen erschienen heute nur als Notausgaben, auch die Online-Zugänge sind gestört. Stand jetzt sind wohl keine Daten von Nutzerinnen und Nutzern gestohlen worden, hieß es. Die Mediengruppe Rheinische Post ist einer der fünf auflagenstärksten Zeitungsverlage Deutschlands. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 19. Juni 2023 um 8:30 Uhr

8:22 Uhr ☂️ "Umbrella Sky" in der Mainzer Altstadt Und noch eine schöne Geschichte aus der Abteilung Buntes und Kunst. Seit letzter Woche hängt der Himmel über Mainz zwar nicht voller Geigen, aber voller bunter Regenschirme. Und zwar ziemlich genau 350 Stück - über einer Gasse in der Mainzer Altstadt. Die Idee für das farbenfrohe Projekt entstand zu einer Zeit, die eher nicht so bunt war, mitten in der Corona-Pandemie nämlich. Hier kommt die ganze Geschichte:

8:12 Uhr Das ist Kunst und muss nicht weg - Graffiti-Festival unter der Brücke Graffiti auf Hauswänden, unter Brücken oder in Unterführungen: Daran scheiden sich die Geister - für die einen ist es Kunst, für andere ein Ärgernis oder sogar Sachbeschädigung. Ganz ehrlich - mir persönlich sind schräge bunte Bilder deutlich lieber als nackter, grauer Beton. Ganz legal waren am Wochenende nun Künstlerinnen und Künstler beim Graffiti-Festival "Meeting of Styles" unterwegs, unterhalb des Brückenkopfes in Mainz-Kastel. Auf Instagram gibt es die ganze Geschichte dazu.

7:45 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt US-Außenminister Antony Blinken beendet seinen zweitägigen Besuch in China. Es war die erste Reise eines US-Außenministers nach China seit fünf Jahren und der ranghöchste eines Vertreters der Regierung von Präsident Joe Biden. Auf seiner ersten Auslandsreise kommt der chinesische Ministerpräsident Li Qiang am Sonntag für mehrere Tag nach Deutschland. Anlass sind die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Dienstag in Berlin. Geplant sind Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und am Abend mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Im umstrittenen Extremismus-Verfahren gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny ist an diesem Montag der erste offizielle Prozesstag angesetzt. Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem Straflager rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt im Gebiet Wladimir. Dem prominentesten Gegner von Präsident Wladimir Putin drohen weitere 30 Jahre Lagerhaft. In Frankfurt wird heute bekanntgegeben, wer im Herbst den diesjährigen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält. Die angesehene Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr wurde der ukrainische Autor Serhij Zhadan ausgezeichnet.

7:24 Uhr Kofferweise Opium - Drogenprozess in Trier Vor dem Landgericht Trier steht ab heute ein Mann wegen Drogenhandels im großen Stil. Laut Anklage soll er Kuriere beauftragt und Opium im In- und Ausland verkauft haben. In Portionen von bis zu zehn Kilo hätten Kuriere das Rauschgift in Koffern per Flugzeug transportiert - in vielen Fällen aus der Türkei. Einige der Kuriere standen schon vor Gericht, sie erhielten Haftstrafen. Nun ist der mutmaßliche Auftraggeber an der Reihe. Trier Opium in Koffern eingeschmuggelt Mutmaßlicher Großdealer in Trier vor Gericht Ein 35-jähriger Angeklagter steht seit heute vor dem Landgericht Trier. Drogenkuriere sollen in seinem Auftrag Opium im Kilobereich per Flugzeug eingeschmuggelt haben. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 19. Juni um 7:30 Uhr

7:09 Uhr ⚽️ DFB-Pokal ausgelost, Kaul siegt in Ratingen Ein bisschen Frühsport 😉. Gestern Abend rollten sie wieder - die Loskugeln für die erste Runde im DFB-Pokal. Und da haben die Klubs aus dem Land zumindest keine weite Reise. Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf den rheinländischen Landespokalsieger RW Koblenz. Bundesligist Mainz 05 muss ins Saarland zum SV Elversberg. Den dicksten Brocken hat Schott Mainz erwischt, der Regionalliga-Aufsteiger empfängt Vizemeister Borussia Dortmund. Und beim traditionellen Zehnkampf-Meeting in Ratingen hat sich Europameister Niklas Kaul vom USC Mainz den Sieg geholt - und gleichzeitig die Norm für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr geknackt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 18. Juni 2023 um 19 Uhr.

6:54 Uhr Vier Verletzte bei Sportboot-Unfall auf dem Rhein Bei einem Sportboot-Unfall auf dem Rhein in Mainz sind in der Nacht vier Menschen verletzt worden. Wie genau es dazu kam, weiß man noch nicht. Anwohner in der Altstadt hörten gegen 1 Uhr morgens einen lauten Knall und Hilferufe. In Höhe des Fischtorplatzes zog die Feuerwehr das stark beschädigte Boot aus dem Wasser. An Bord waren zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren. Die Männer waren bewusstlos und mussten ins Krankenhaus. Der Fahrer des Motorboots war laut Polizei offensichtlich betrunken. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 19. Juni 2023 um 6:30 Uhr

6:40 Uhr Tödlicher Unfall im Schwimmbad Heltersberg Was genau in der Nacht zum Sonntag im Schwimmbad in Heltersberg (Südwestpfalz) passiert ist, ist noch nicht klar. Nur soviel: Ein 17-Jähriger ist im Eingangsbereich des Bergbads tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt, mit Rücksicht auf die Angehörigen gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen, so die Verbandsgemeinde. Die Behörden wollen sich im Laufe des Tages äußern. Das Schwimmbad blieb am Sonntag geschlossen, heute soll es wieder öffnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 19. Juni 2023 um 6:30 Uhr

6:12 Uhr Neue Landrätin im Kreis Cochem-Zell gewählt Gestern wurde im Kreis Cochem-Zell gewählt - erstmals übernimmt dort eine Frau das Landratsamt. Die CDU-Kandidatin Anke Beilstein setzte sich gegen die von SPD, Freien Wählern und Grünen unterstützte Sonja Bräuer (SPD) durch. Beilstein kam auf 62,7 Prozent der Stimmen, Bräuer bekam 37,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,1 Prozent. CDU-Kandidatin Anke Beilstein wird neue Landrätin im Kreis Cochem-Zell Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell RLP am 18. Juni 2023 um 19:45 Uhr.

6:04 Uhr Das Wetter in RLP 🌦️ Es bleibt heiß und wird gewittrig Heiß und zu trocken, das war der Juni bis jetzt. Heiß bleibt es, aber in den nächsten Tagen kann es auch ordentlich unwettern. Schon für heute sagt der Deutsche Wetterdienst örtlich Schauer und Gewitter voraus, zum Teil mit Starkregen und Böen. Das Ganze bei Temperaturen über 30 Grad. Auch für Dienstag und Mittwoch sind Unwetter angekündigt. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz RLP-Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besucht heute das Ahrtal. Am Rhein-Gymnasium in Sinzig wird sie sich über die aktuelle Situation der Schule sowie das dort seit einem Jahr laufende Programm "Bildungslandschaften im Viertel – Modellprojekt für einen gemeinschaftlichen Bildungscampus Sinzig" informieren. Am Landgericht in Koblenz startet heute ein Prozess wegen versuchten Mordes. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, nachts mit seinem PKW die B9 in Koblenz auf der Gegenfahrspur mit ausgeschalteten Scheinwerfern befahren zu haben. Er soll dann gezielt auf ein Polizeiauto zugefahren sein, in dem sich zwei Beamte befanden. Jubiläum bei der AfA in Trier: Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende hat vor 30 Jahren ihre Arbeit aufgenommen.