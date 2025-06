Laut Kalender beginnt heute der Sommer. Und der hat viel Hitze im Gepäck. Doch schon am Sonntagabend erwartet der Deutsche Wetterdienst teils heftige Gewitter.

Nach dem kalendarischen Sommeranfang am Samstag legt das heiße Wetter am Sonntag noch einmal eine Schippe drauf: Am Sonntag sollen die Höchstwerte in Rheinland-Pfalz laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf bis zu 36 Grad ansteigen. Die Experten vom ARD-Wetterteam rechnen sogar mit Höchstwerten von 37 Grad. Doch dann soll das Wetter umschlagen.

Schauer und Gewitter ab Sonntagabend - auch Unwetter möglich

Ab dem Nachmittag ziehen laut DWD Wolken auf und verdichten sich - ab dem Abend soll es dann häufiger zu Schauern und Gewittern kommen. Dabei sind auch Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen, wie es hieß. Auch lokale Unwetter mit Starkregen sind den Meteorologen nach möglich.

Auch am Montag noch Gewitter und Regen

Gewitter und Regen sollen sowohl in der Nacht zum Montag als auch am Montag selbst noch anhalten. Nach dem Regen und den Gewittern müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz mit etwas weniger warmem Sommerwetter als noch zuvor rechnen: Bis zu 27 Grad sollen am Montag und Dienstag erreicht werden.

Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz ist derzeit hoch

Die Hitze bringt auch noch andere Risiken mit sich: Die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz ist gestiegen. Der DWD hat vor allem für den Sonntag die Warnstufe in etlichen Regionen von Rheinland-Pfalz von 3 (Samstag) auf 4 heraufgesetzt. Die höchste Stufe ist 5.

Außerdem besteht laut DWD flächendeckend in Rheinland-Pfalz eine hohe Gefahr, dass sich Grasflächen entzünden könnten.