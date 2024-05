Unwetter drohen weiter - verschiedene Wettermodelle, der RLP-Trend zur Wahl ist raus und es geht um einen Abriss. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:23 Uhr Schwarzfahren in Mainz: Künftig keine Anzeige mehr Schwarzfahren im Bus oder im ÖPNV soll in Mainz nicht mehr zur Anzeige gebracht werden. Der Mainzer Stadtrat hat am Abend einem entsprechenden Antrag der Linken zugestimmt. Die Linken verwiesen auf die Praxis in mehreren deutschen Städten, in denen Schwarzfahren nicht mehr als Straftat verfolgt wird und stattdessen lediglich als Ordnungswidrigkeit gilt. Sendung am Do. , 16.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:21 Uhr Das geschah am 16. Mai... 1990: Bund und Länder einigen sich darauf, den "Fonds Deutsche Einheit" einzurichten. Der Fonds hat zum Start einen Umfang von 115 Milliarden DM. Damit sollen die Kosten aus der Vereinigung Deutschlands finanziert werden. 1929: In Hollywood werden erstmals die "Academy Awards" von der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences vergeben - heute besser bekannt als "Oscar"-Verleihung. Als bester Hauptdarsteller wird der deutsche Schauspieler Emil Jannings ausgezeichnet. 1881: Die erste elektrische Straßenbahn der Welt nimmt ihren Betrieb auf, und zwar im Berliner Vorort Groß-Lichterfelde. Sie befördert zu Beginn 20 Personen. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde. 1792: In Venedig wird das Theater "La Fenice" eingeweiht. Es gilt bis heute als ein Mekka für Musikliebhaber. Der Bühnensaal der Oper von Venedig, genannt "La Fenice". picture-alliance / Reportdienste © picture alliance/dpa / Annette Reuther

7:05 Uhr Polizei sucht Steinewerfer Ein Horror für jeden Autofahrer und jede Autofahrerin: Steinewerfer! Die Polizei in Idar-Oberstein sucht jetzt nach zwei solchen Steinewerfern. Die beiden Unbekannten haben gestern Abend einen größeren Stein von einer Brücke über der B41 geworfen. Er schlug auf der Windschutzscheibe eines fahrenden Autos auf und beschädigte diese. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sendung am Do. , 16.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:00 Uhr Mit Nebel gegen Geldautomaten-Sprenger Es vergeht ja kaum eine Woche, in der wir hier im Ticker mal keinen Überfall auf einen Geldautomaten vermelden. Dabei entsteht oft hoher Sachschaden, auch wenn die Räuber kein Geld erbeuten. Die Sparkasse Rhein-Nahe will es den Tätern künftig schwerer machen und ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Sicht vernebeln. Wie genau das funktionieren soll, könnt ihr hier sehen.

6:55 Uhr Leserfotos: So schön ist RLP! Wir Autorinnen und Autoren des Morningtickers freuen uns immer sehr, wenn wir Fotos von euch bekommen! Wir haben mal eine kleine Bildergalerie zusammengestellt, die zeigt, wie schön unsere Heimat ist. Danke für die Zusendungen! Angela van den Bergh schickt uns Grüße aus dem Moseltal, sie schreibt: "Hunde Runde morgens in Alf.... Ein Perfekter Start in den Tag...." privat Bild in Detailansicht öffnen Diesen Regenbogen hat unsere Leserin Bianca Sperling morgens um 6:30 Uhr auf der Roseninsel in Bad Kreuznach entdeckt. "Ein wunderschöner Start in den Tag", schreibt sie dazu. Finden wir auch! privat Bild in Detailansicht öffnen Nicht nur morgens lassen sich klasse Fotos schießen: Inge Huber aus dem Donnersbergkreis hat diesen tollen Sonnenuntergang über Reichsthal festgehalten. privat Bild in Detailansicht öffnen

6:40 Uhr Deutschland und die Welt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gibt heute bekannt, mit wie viel Steuereinnahmen Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren rechnen können. Die Prognose der Steuerschätzer ist eine wichtige Grundlage für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2025. Der Europarat feiert in Straßburg sein 75-jähriges Bestehen. Als erste große europäische Nachkriegsorganisation 1949 gegründet, setzt sich die Organisation zusammen mit dem Gerichtshof für den Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaat ein. Zu den 46 Mitgliedern gehören alle Länder der EU, aber auch Großbritannien und die Türkei. 29 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-EM gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann die letzten Details zu seinen Kaderplanungen bekannt. Am Mittag wird die komplette Liste der Spieler für das Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli veröffentlicht. Mehr als die Hälfte der Profis war seit Sonntag durch eine bislang einmalige DFB-Aktion in TV-Sendungen und vor allem Social-Media-Clips bei Instagram auf meist humorvolle Weise schon verkündet worden. Stürmer Chris Führich vom VfB Stuttgart zum Beispiel fand seinen Namen auf der Brötchentüte eines schwäbischen Bäckers.

6:28 Uhr So sieht's auf den Straßen aus Bevor ihr euch ins Auto oder in den Bus setzt, checkt die Lage auf den Straßen! Wo es einen Unfall oder Baustellen gibt, erfahrt ihr mit einem Klick auf unsere Übersichtskarte: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:11 Uhr So weit ist der Abriss des AKW Mülheim-Kärlich Seit Jahren wird das AKW Mülheim-Kärlich abgerissen. Ein Spektakel war 2019 der Rückbau des Kühlturms, der erst von Baggern "abgeknabbert" und schließlich zum Einsturz gebracht wurde. Viele Schaulustige verfolgten damals, wie der Koloss in sich zusammenfiel. Der Kühlturms des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich stürzt kontrolliert zusammen, nachdem Bagger nacheinander die Stützen entfernt hatten dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey Aber wie sieht es da eigentlich heute aus? Wie weit ist der Rückbau inzwischen? Das könnt ihr euch hier anschauen. Video herunterladen (56,7 MB | MP4)

6:07 Uhr Starkregen oder Überschwemmungen: So verhaltet ihr euch richtig! Die Wetterprognosen sind noch nicht eindeutig, wie viel Regen heute und morgen vom Himmel kommt - aber er kommt. Wenn alles einigermaßen glimpflich verläuft, kommen wir mit ein paar voll gelaufenen Kellern davon. Allerdings gibt es auch Wettermodelle, die deutlich mehr Regen vorhersagen - mit bis zu 150 Litern Wasser pro Quadratmeter. Wir halten euch in unserem ausführlichen Wetter-Artikel die ganze Zeit auf dem Laufenden. Sollte es wirklich zu einem heftigen Starkregenereignis kommen und Überschwemmungen drohen, gibt es einige einfache Tipps, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben: Was ist bei Starkregen oder Überschwemmungen zu tun, was nicht?

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.

Schalten Sie Strom, Gas und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser!

Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, betreten Sie diesen nicht, sondern informieren Sie die Feuerwehr (112).

Passen Sie Ihr Verhalten im Straßenverkehr den Verhältnissen an.

Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann. (Quelle: Landkreis Ahrweiler)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Am 9. Juni wird gewählt. Der "Rheinland-Pfalz-Trend" des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz" zeigt auf, welche Parteien bei den Menschen mit Blick auf die Europawahl zurzeit vorne liegen und welche Themen die Kommunalwahl entscheiden könnten. In einigen Ecken von Rheinland-Pfalz läuft es mit der sorglosen Mobilfunkversorgung noch nicht ganz so rund. Wo genau es noch Funklöcher in RLP gibt, das sollen Handynutzer jetzt mit einer speziellen App der Bundesnetzagentur melden können. Geschehen soll das bei einer sogenannten Mobilfunkmesswoche vom 18. bis zum 25. Mai. Einzelheiten zu der Aktion wollen Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, am Vormittag präsentieren. Am Mainzer Landgericht müssen sich derzeit ein 25- und ein 27-jähriger Mann wegen des Vorwurfs der schweren Körperverletzung verantworten. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sollen die beiden einen anderen Mann auf einer Abifeier in Albig im Kreis Alzey-Worms zusammengeschlagen haben. Ihr Opfer hat jetzt Epilepsie. Heute könnte das Urteil gegen die beiden Angeklagten fallen.

6:01 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Am Freitag Gewitter und Starkregen Video herunterladen (43,2 MB | MP4) Wer kann sollte am Vormittag nochmal die Sonne genießen, denn ab dem Nachmittag wird es voraussichtlich ungemütlich. Ein Starkregentief zieht auf. Am Freitag kommt es an der Mosel, im Hunsrück und der Pfalz zu starken Regenfällen, möglicherweise drohen sogar Überflutungen. Möglich sind 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter. Ganz genau ist das noch nicht vorhersehbar, aber Vorsicht ist geboten. Am Donnerstagvormittag liegen die Temperaturen bei 10 bis 14 Grad und steigen im Laufe des Tages auf 16 bis 21 Grad. Und so viel können die Meteorologen wohl schon sagen: An Pfingsten wird das Wetter wieder freundlicher.