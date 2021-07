per Mail teilen

Es wird wieder ungemütlich in Rheinland-Pfalz: Eine neue Gewitterfront mit Starkregen und Hagel zieht im Laufe des Tages auf.

Örtlich könnten in kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt sogar bis zu 60 Liter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Meist ist auch Hagel mit dabei. In größeren Gebieten sollen die Gewitter aber nur leicht ausfallen.

Die Höchstwerte liegen am Donnerstag bei 21 bis 24 Grad. In der Nacht zum Freitag klingen Schauer und Gewitter dann ab und es bleibt meist trocken. Nur noch vereinzelt muss mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad, in der Eifel örtlich bei 9 Grad.

Regenpause am Freitag

Am Freitag ist es dann mit Blitz und Donner erst mal vorbei und die Sonne kommt raus. Es ist überwiegend trocken, nur vereinzelt gibt es noch Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen um 25 Grad, im höheren Bergland bei 20 Grad. Für den Samstag sind dann vereinzelt Schauer und Gewitter vorhergesagt, insgesamt soll es am Wochenende aber freundlich werden.

Die starken Unwetter in den vergangenen Wochen haben in Rheinland-Pfalz einige Schäden verursacht. Vor allem Winzer und Bauern spüren die Auswirkungen der extremen Niederschläge.