Blick in den Geldbeutel und zurück zum Discounter

In den größeren Städten von Rheinland-Pfalz finden sie sich seit einigen Jahren: Läden, in denen man Produkte unverpackt einkaufen kann. Man bringt die Behälter von zuhause mit. Das vermeidet Plastikmüll und ist damit gut für die Umwelt. Doch viele dieser "Unverpackt"-Läden stecken in der Krise. Die Kundschaft bleibt weg.