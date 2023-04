per Mail teilen

Sitzung Nummer 41: Der Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal schließt heute voraussichtlich seine Befragungen ab. Neben einer Reihe von Katastrophenschutzexperten soll noch einmal Umweltstaatssekretär Erwin Manz vernommen werden.

Der Grünen-Politiker soll am späten Freitagabend Fragen beantworten, wie die Landtagsverwaltung mitteilte. Die AfD-Fraktion hatte dies beantragt. Es geht erneut um den Zusammenhang zwischen Pegelprognosen und Hochwassergefahrenkarten. Dazu werden zunächst auch zwei Sachverständige gehört: der Wasserbauexperte Christoph Mudersbach von der Hochschule Bochum sowie der Risikomanager Christian Brauner aus Freiburg.

Manz hat der AfD zufolge in früheren Vernehmungen ausdrücklich erklärt, Hochwassergefahren- und -risikokarten könnten im Katastrophenfall nur bei entsprechender Ortskenntnis hilfreich sein. Diese Kenntnis habe ihm damals jedoch nicht vorgelegen. Daher habe er aus den Karten keine Rückschlüsse auf die Gefährdungslage ziehen können. An dieser Aussage habe er erhebliche Zweifel, so der Obmann der AfD im Ausschuss, Michael Frisch. Aus der Sicht von Manz lagen alle wichtigen Erkenntnisse zu Pegelprognosen und Warnstufen vor Ort vor. Es habe ein Umsetzungsproblem gegeben, hatte er im vergangenen Oktober im Ausschuss erklärt. Es habe fast sechs Stunden gedauert, bis der Landkreis Ahrweiler den Katastrophenfall ausgerufen habe.

Zwölf Fachleute werden im U-Ausschuss befragt

Vor Manz werden im Lauf des Tages insgesamt zwölf Experten befragt. Darunter sind Vertreter der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD), des Landesamtes für Umwelt sowie der Kreisverwaltung Ahrweiler.

Im Fokus der Abgeordneten steht heute auch die ehemalige ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann. Gegen die pensionierte Beamtin läuft ein Disziplinarverfahren. Sie wird verdächtigt, noch während ihrer Dienstzeit kurz nach der Ahr-Flut einen dienstlichen Anlass vorgetäuscht zu haben, um für eine selbst gezahlte Privatreise in die USA gelangen zu können. Reisen dorthin waren damals aufgrund von Corona-Beschränkungen weitgehend untersagt. Gleich zu Beginn der Sitzung wird ein Abteilungsleiter der ADD zu dem Fall gehört.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt zudem wegen des Anfangsverdachts einer uneidlichen Falschaussage im U-Ausschuss gegen Hermann.

Abschlussbericht könnte am Jahresende vorliegen

Der Ausschuss könnte nach diesem Sitzungstag die öffentliche Befragung der Sachverständigen und Zeugen abschließen und mit dem Abschlussbericht beginnen. Ob es tatsächlich dazu kommt, müssen die elf Mitglieder aus allen Landtagsfraktionen aber noch formell beschließen. Die Opposition will es vom Verlauf der mehr als zwölfstündigen Sitzung abhängig machen, ob sie noch einen weiteren Antrag stellt oder dem Ende der Beweisaufnahme zustimmt.

Nach Auffassung der Regierungsfraktionen ist das Ende der Untersuchungen erreicht und Zeit, nach 41 Sitzungen den Abschlussbericht zu verfassen. Der dürfte aber nach Einschätzung des Ausschuss-Vorsitzenden Martin Haller (SPD) erst "Richtung Jahresende" fertig sein.

Bisher umfangreichster U-Ausschuss der Landesgeschichte

Am 14./15. Juli 2021 war es zur schwersten Naturkatastrophe seit Bestehen des Bundeslandes gekommen. Der Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Flut hatte wenige Monate später seine Arbeit aufgenommen. Er entwickelte sich zum bisher umfangreichsten der Landesgeschichte.

Schon mehr als 220 Zeuginnen und Zeugen vernommen

Erkenntnisse aus der Ausschussarbeit führten zum Rücktritt zweier zum Zeitpunkt der Katastrophe verantwortlicher Landesminister. Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), die damals an der Spitze des rheinland-pfälzischen Umweltressorts stand, mussten gehen.

CDU und AfD fordern auch den Rücktritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Freien Wähler als dritte Oppositionsfraktion schließen sich der Forderung nicht an, wollen aber, dass Umweltstaatssekretär Manz seinen Hut nimmt. Dieser wird nun noch einmal gehört, zum vierten Mal. Häufiger wurde kein anderer Zeuge befragt.

Seit Oktober 2021 vernahmen die Mitglieder des Ausschusses in bisher 40 Sitzungen mehr als 220 Zeuginnen und Zeugen. Mehr als eine Million elektronische Dateien wurden gesichtet und ausgewertet. Der Auftrag: Klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 gab und wer dafür verantwortlich ist. Durch die Flut kamen 135 Menschen in Rheinland-Pfalz ums Leben. Zwei Personen werden bis heute vermisst.